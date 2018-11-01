Солодка брехня президента

«В мене був бізнес в Росії до війни, але війна все поміняла… У Порошенка бізнесу в Росії немає і бути не може», - неодоноразово наголошував президент України.

«За наказом Путіна, як актив, вона [фабрика «Рошен» в Росії] з перших днів агресії була заарештована. Для того, щоб її не можна було ні продати ні передати», - таку заяву Петро Порошенко зробив нещодавно, 29 вересня, на Міжнародному економічному форумі в Харкові.

«Путін навмисно блокував її продаж, аби дати українській опозиції підстави звинувачувати мене в наявності Липецької фабрики», - додав президент.

В той самий день, на додачу до вищесказаного, у офіційному президентському твітері з’являється допис: «Менеджмент «Рошену» ухвалив соломонове рішення: просто взяв і закрив фабрику у Липецьку. Хто бажає – може поїхати і перевірити: на воротах замки, тисячі людей звільнені, виробництво зупинене, і не буде запущене».

Фабрику в Липецьку дійсно закрили, і так, на неї накладали арешт. Це - правда. Якою насправді маскують ту саму солодку брехню: ніби й просту недомовку, але ж насправді - надзвичайно важливий секрет президента. Про який він ніби просто забув повідомити?

Адже програма «Гроші» розкопала сенсаційні дані. Виявляється, ніякі арешти, ніякі навмисні блокування від Путіна не завадили менеджерам Петра Порошенка таємно, тихенько вивезти із Росії до України коштовне обладнання.

Важливі, приховані владою факти ми знаходимо у митній базі. На початку поточного року, 17 і 25 січня, АТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен»» відправляє у Київ два великих вантажі. Вони їдуть на добре відому усім адресу президентського бізнес-офісу на Рибальському острові: вулиця Елекриків, Кондитерська корпорація «Рошен».

Що їде з російського «Рошену» на материнський, український? Обладнання для виробництва, загортання і пакування цукерок та інших кондитерських виробів. Батареї, двигуни, панелі керування та різні прилади – загалом 99 окремо оформлених і детально описаних вантажів. Загальною вартістю під 10 мільйонів гривень.

Тобто, коштовне обладнання із заводу у Липецьку, до якого злий Путін ніби не дає Порошенку ніякого доступу вже п'ятий рік, насправді, Порошенку таки дозволили забрати.

Однак про цей факт він чомусь – ані пари із вуст!

Важливо, що січневий вантаж 2018-го – не єдиний, про який нічого й ніколи не говорив Порошенко. Є й інші. Наприклад, 16 березня 2016 року із Липецька в офіційно привезли рошенівські насоси, теплообмінники і холодильні машини. Вантаж оформили на Сумській митниці ДФС.

Але і це ще не все. В митній базі знаходимо, мінімум, ще одну, вже третю операцію – чи то краще казати вже «таємну оборудку»? У жовтні 2015 року з «Рошену» у Липецьку на «Рошен» київський перевезли потокові лінії виробництва, загортальні машини, лінії пакування та інше.

Ви десь про це чули? Сумніваємось.

Як бачимо, Путін, за особистими наказами якого фабрику в Липецьку нібито блокували, щось таки дозволяв? І про що ще мовчить президент?

Питання про дивний прихований порятунок майна фабрики з Липецьку ми офіційно надсилаємо у корпорацію «Рошен». Сподіваємось на відверту розмову, а не якусь солодку брехню.

Сергій Мальнєв, Тетяна Стежар