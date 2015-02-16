З Путіним можна говорити лише після повернення Криму - Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Посол України у Польщі Андрій Дещиця під час VIII форуму Європа-Україна у польському місті Лодзь.

Зокрема, дипломат закликав пам'ятати про анексований у березні минулого року український півострів Крим. "Ми повинні пам'ятати, що Путін це почав. Він це почав в Криму", - сказав дипломат, зауваживши, що російський президент веде себе "як бандит" та з ним можна говорити лише після того, як анексований півострів повернеться до складу України.

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За словами посла, після революційної зміни влади в Україні у лютому минулого року Путін почав себе поводити, як божевільний. "Путін зійшов з розуму та почав діяти військовими методами", - сказав дипломат. За словами Дещиці, російський президент використав своїх військових для того, аби захопити Крим та пізніше дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Дипломат висловив думку, що Путін насправді використовує Донбас не лише як плацдарм для дестабілізації ситуації в Україні, а також для того, аби змусити хвилюватися увесь світ.

"Мені здається, що він хоче піти далі", - сказав посол.

Дещиця закликав західних політиків до більш активної політики в питанні конфлікту України з Росією та, зокрема, вже зараз ініціювати нову міжнародну зустріч, аби детально обговорити, яке покарання чекає на Путіна за невиконання останніх Мінських домовленостей.

На думку дипломата, це треба зробити заздалегідь, а не чекати можливого чергового невиконання ним взятих на себе зобов'язань.