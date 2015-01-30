Якщо РФ припинить підтримку бойовиків, ситуацію на Донбасі стабілізують за кілька місяців - Дещиця
На переконання посла, офіційний Київ зможе порозумітися з мешканцями Донецької та Луганської областей після завершення бойових дій.
Українська влада може стабілізувати ситуацію на Донбасі впродовж кілької місяців, якщо Росія припинить підтримку бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це в ефірі польської радіостанції RMF FM сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця.
"Якщо не буде підтримки зі сторони Росії, якщо Росія не буде надсилати своїх військових чи зброю, я впевнений, що за пару місяців ми стабілізуємо ситуацію", - сказав він.
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На переконання посла, офіційний Київ зможе порозумітися з жителями Донецької та Луганської областей після завершення бойових дій. "Тоді демократичним шляхом плануємо провести реформи, вибори і налагодити контакт з тими людьми", - сказав він.
На думку Дещиці, знущанням над українськими військовослужбовцями на Донбасі займаються не місцеві жителі, а найманці, як будуть за це покарані.
За словами Дещиці, влада не планує відмовлятися від частини території України в обмін на мир на Донбасі.