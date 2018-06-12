Ющенко закликає Тимошенко до дієти і спокушує еклерами
Президент, у перервах між створенням Батуринського ліцею та написанням закону про українське козацтво, вимагає збільшити видатки армії на 11,5 мільярди, компенсацію Нафтогазу на 5 млрд і т.д...
Коли Янукович заявляєпро необхідність терміново розглянути у парламенті «питання щодо компенсації громадянам України матеріальних втрат через інфляцію», така теза видається для опозиції цілком органічною. Сьогоднішня опозиція, розігнавши інфляцію, тепер мліє у передчутті повідомлень Держкомстату, щоб пожбурляти камінці в урядовий город. Тим паче, що актуальність цих коментарів вимірюється кількома днями – до оприлюднення нової звітності Держкомстату про темпи економічного зростання.
|Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко
Ющенко взагалі висуває до бюджету несумісні вимоги. Ревізування очікуваного номінального ВВП 2008 року із 889 мільярдів гривень до 921 дозволить, за розрахунками уряду, додатково отримати 19,5 млрд гривень, з яких 7,4 млрд вже «розкладено по поличках» - вони належать чи місцевим бюджетам, чи спеціальному фонду. Отже, розподілу підлягатиме 12,1 млрд. Це за умови, якщо уряд вистоїть у двобої з парламентом. Рада (як, втім, і легіслатури багатьох держав) генетично зацікавлена в надуванні доходів. Роздувши доходи і будучи вільними від відповідальності за їх виконання, парламентарі натомість жадають отримати заповітний персоніфікований рядок у видатковій частині.
Насправді доля значної частини 12 млрд гривень додаткових доходів вже вирішена – це додаткові асигнування на виплату знецінених заощаджень. Як і очікувалося, шести мільярдів «грошових» видатків виявилося замало - насьогодні профінансовано три мільярди 757 млн 500 тис гривень, а заявок подано на 5 мільярдів 757 млн 563 тисячі гривень, що впритул із бюджетною цифрою. А на видноколі – молодші клієнти Ощадбанку (до яких автор зараховує себе і своє оточення, яке відклало візит до відділення на той час, коли розсмокчуться черги). Оптимістичні оцінки загальної потреби у коштах на виплату знецінених заощаджень цьогоріч у грошовій формі обмежуються 10 мільярдами гривень; помірковані – 12-ма; занепокоєні – 20 млрд. Зрозуміло, що залишити розлючених вкладників без грошей уряд не в змозі, а тому нарощуватиме видатки по цій статті.
А Президент, у перервах між створенням Батуринського ліцею та написанням закону про українське козацтво, вимагає збільшити видатки армії на 11,5 мільярди; компенсацію Нафтогазу на 5 млрд; півмільярда – на реалізацію програми доступного житла і т.д. І ось нова вимога – захистити тих, хто постраждав «від такої інфляційної складової». Вимога актуальна і щира, лише б тільки її виконання не набуло форм компенсації доходів. І все це – на фоні закликів зменшити дефіцит бюджету до 1,5 відсотка ВВП із запланованих двох і втриматися в межах однозначної інфляції. Це все рівно, що бути одночасно апологетом дарвінізму і адептом божественного походження людини.
Насправді перед урядом (і Нацбанком), які розклали перед собою мапу протиінфляційних заходів, безліч випробувань і спокус. За два місяці року, завдяки передусім митниці, значно перевиконано план надходжень до бюджету. Чим крутішим буде такий висхідний тренд, тим більшою буде спокуса витратити ці кошти, і тим більше листів надходитиме з Банкової за різними підписами. Однак уряд зобов`язався скеровувати понадпланові надходження виключно на зменшення дефіциту бюджету з тим, щоби м`яко посадити його на рівень 1,2-1,5 відсотка.
Якщо ж понадпланові надходження згенерує і приватизація, то ці кошти, у відповідності до антиінфляційної матриці, мають опинитися на казначейському рахунку, а не бути розтриньканими на придбання товарів вітчизняного виробництва для вкладників Ощадбанку.
Навіть ці два зобов`язання є суворим випробуванням, і хтозна, чи витримає їх уряд. Коли під руками купа грошей і є куди їх витратити у передчутті зими 2009-го, потрібна неабияка політична воля, щоб від такої спокуси утриматися.
Особливо коли той, хто вранці на всю країну закликає тебе до жорстокої дієти, увечері присилає до тебе фельд`єгерською поштою коробку еклерів. І привселюдно ганить тебе, якщо коробка лишилась незайманою.
Станіслав Голубенко