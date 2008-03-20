Ющенко про інфляцію: ошукано десятки мільйонів людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що темпи інфляції, які виникли у січні-лютому цього року, зобов`язують уряд сформувати новий бюджет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив в інтерв`ю для спеціального проекту телепрограми «Точка зору» на Першому Національному телеканалі.

«Інфляція – це фактор, який завжди буде. Питання у тому, яка інфляція. Коли ми говоримо про показники, досягнуті у січні-лютому, ці показники зобов`язують уряд сформувати новий бюджет, захистити ті верстви населення, які постраждали від такої інфляційної складової», – сказав Президент.

Він повідомив, що обговорював цю тему з прем`єр-міністром неодноразово, у тому числі під час сьогоднішньої зустрічі.

В.ЮЩЕНКО закликав зробити ґрунтовні висновки з того, як зростала інфляція у січні-лютому цього року.

«Чому за 2 місяці вибрано 60% річної інфляції ? Хто не спрацював, хто винний у цьому? Адже мова йде про те, що ошукано десятки мільйонів людей», – сказав В.ЮЩЕНКО, при цьому вказавши на значний негативний соціальний ефект від цих процесів.

Інтерв`ю В.ЮЩЕНКА для телепрограми «Точка зору» вийде в ефір сьогодні о 19.10 з повтором о 21.25.