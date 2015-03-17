8 травня у Москві запланована зустріч деяких глав держав СНД - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні оргкомітету зі святкування 70-річчя Перемоги.

«Ми приділяємо особливу увагу зміцненню координації і дії з партнерами по СНД. Готується неформальна зустріч лідерів тих країн СНД, які братимуть участь у заходах, і цю спеціальну зустріч пропонується провести напередодні 9 травня, 8 травня у форматі тих глав держав, які прибудуть до Москви», - сказав Лавров.

Читайте такожУ Лаврова заявили, що РФ може розмістити ядерну зброю в Криму

За його словами, глави СНД повинні прийняти спеціальне звернення до ветеранів фронту і трудівників фронту.

«Це мало б важливе об'єднуюче значення і для ветеранів та для нашої взаємодії з нашими найближчими сусідами, в тому числі в наших зусилля з протидії фальсифікації історії», - сказав Лавров.

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін вважає, що Росію хочуть позбавити статусу країни-переможця у ВВВ.