8 травня у Москві запланована зустріч деяких глав держав СНД - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що 8 травня у Москві планується зустріч деяких глав держав СНД.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні оргкомітету зі святкування 70-річчя Перемоги.
«Ми приділяємо особливу увагу зміцненню координації і дії з партнерами по СНД. Готується неформальна зустріч лідерів тих країн СНД, які братимуть участь у заходах, і цю спеціальну зустріч пропонується провести напередодні 9 травня, 8 травня у форматі тих глав держав, які прибудуть до Москви», - сказав Лавров.
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За його словами, глави СНД повинні прийняти спеціальне звернення до ветеранів фронту і трудівників фронту.
«Це мало б важливе об'єднуюче значення і для ветеранів та для нашої взаємодії з нашими найближчими сусідами, в тому числі в наших зусилля з протидії фальсифікації історії», - сказав Лавров.
Раніше УНІАН повідомляв, що Путін вважає, що Росію хочуть позбавити статусу країни-переможця у ВВВ.