Путін вважає, що Росію хочуть позбавити статусу країни-переможця у ВВВ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні оргкомітету зі святкування 70-річчя перемоги.

«Іноді дійсно язик не повертається, щоб переказати всі ці безсоромні висновки, спостереження так звані, що не мають нічого спільного з правдою. Їх мета зрозуміла - підточити силу й моральний авторитет сучасної Росії, позбавити її статусу країни-переможця з усіма випливаючими з цього міжнародно-правовими наслідками, розділити й посварити народи, використовувати історичні спекуляції в геополітичних іграх», - сказав Путін.

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За його словами, «інколи лунає відверта маячня й дивно, як люди доходять до цього».

Путін вважає, що це не є таким нешкідливим, оскільки відбувається спроба закласти в голови людей «абсолютно небезпечні тенденції, збочене уявлення про історію».

«Сьогодні ми бачимо не лише спроби, на жаль, переінакшити, спотворити події тієї війни, але й цинічну, нічим не прикриту брехню, зухвалу спробу очорнити ціле покоління людей, які віддали практично все цій перемозі, відстояли мир на землі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Путін заявив, що «основний тягар на своїх плечах у боротьбі з нацизмом виніс російський народ».

«Звичайно, основний тягар на своїх плечах у боротьбі з нацизмом виніс російський народ. 70 відсотків від усіх бійців і офіцерів Червоної армії – це російські люди, й основні жертви на вівтар перемоги приніс російський народ», - заявив Путін.

Ще раніше, в грудні 2010 року, Путін заявляв, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського Союзу. Зокрема, відповідаючи на запитання одного з росіян під час спілкування в прямому ефірі, він сказав: «Тепер із приводу наших відносин із Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців».