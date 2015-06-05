Бойовики привезли до лінії розмежування нові "Гради" - Тимчук

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Через Кіровськ Фрунзе з боку Стаханова прослідувало 3 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град», - повідомив він, додавши, що «ще 4 РСЗВ зафіксовані між Степовим і Слов'яносербськом.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська щонайменше 11 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції з реактивних установок «Град», заборонених Мінськими угодами.