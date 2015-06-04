G-7 зберігатиме санкції до мирного вирішення ситуації на сході України - посол Японії

Як передає клреспондент УНІАН, про це посол Японії в Україні Шігекі Сумі заявив на брифінгу в Києві.

За словами дипломата, перш за все, насамперед висловлення солідарності країнами "Великої сімки" Україні є дуже важливою позицією G-7. "І це означає, що ми знову підтвердимо нашу позицію по відношенню до Росії. І це також означає, що ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму та дестабілізаційні дії зі сторони Росії", - наголосив посол.

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Він зазначив: "Ми будемо зберігати політику санкцій проти Росії".

Посол висловив сподівання, що між G-7 та Росією існуватиме діалог для мирного вирішення ситуації та існуючих проблем в Україні. На його переконання, Мінські угоди є одним із способів для мирного вирішення ситуації на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 червня у Німччини відбудеться саміт лідерів країн G-7.