G-7 зберігатиме санкції до мирного вирішення ситуації на сході України - посол Японії
Країни "Великої сімки" (Японія, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія) зберігатимуть санкції проти Росії до мирного вирішення ситуації на сході України.
Як передає клреспондент УНІАН, про це посол Японії в Україні Шігекі Сумі заявив на брифінгу в Києві.
За словами дипломата, перш за все, насамперед висловлення солідарності країнами "Великої сімки" Україні є дуже важливою позицією G-7. "І це означає, що ми знову підтвердимо нашу позицію по відношенню до Росії. І це також означає, що ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму та дестабілізаційні дії зі сторони Росії", - наголосив посол.
Читайте такожЯценюк: Україна розраховує, що її питання стане одним з ключових на саміті "Великої сімки"
Він зазначив: "Ми будемо зберігати політику санкцій проти Росії".
Посол висловив сподівання, що між G-7 та Росією існуватиме діалог для мирного вирішення ситуації та існуючих проблем в Україні. На його переконання, Мінські угоди є одним із способів для мирного вирішення ситуації на сході України.
Як повідомляв УНІАН, 7-8 червня у Німччини відбудеться саміт лідерів країн G-7.