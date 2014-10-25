Рада Європи: Росія несе відповідальність за виконання Мінських домовленостей

24 жовтня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив чергове важливе рішення у відповідь на триваючу агресію Росії проти України і наголосив на відповідальності Росії у виконанні положень мінських домовленостей.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України стосовно рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо ситуації навколо України.

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Як зауважили в МЗС, «вже цілком прогнозовано єдиною делегацією, яка знову проголосувала проти рішення, стала делегація Росії».

«На тлі спроб Росії відмежуватися від своєї участі в конфлікті керівний орган Ради Європи наголосив саме на відповідальності РФ у виконанні положень Мінського протоколу від 5 вересня та Мінського меморандуму від 19 вересня», - говориться в коментарі.

Також наголошується, що «країни-члени Ради Європи вкотре вказали, що політичне вирішення кризової ситуації навколо нашої держави має базуватись на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

Комітет міністрів дав чіткий сигнал, що місцеві вибори на Донбасі у грудні цього року повинні відбуватися виключно у відповідності до українського законодавства, а будь-які спроби терористів провести псевдовибори в інші терміни та в іншому правовому полі є незаконними, неприйнятними та не будуть визнані світовою спільнотою.

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«Вкотре було вказано на різке погіршення ситуації із забезпеченням прав людини в Криму після його окупації Росією, у тому числі переслідування і залякування членів кримськотатарської громади та утиски національних меншин», - підкреслили в МЗС.

У МЗС також зауважили, що «Комітет міністрів дав позитивну оцінку впровадженню Україною внутрішніх реформ, зокрема нещодавньому прийняттю Верховною Радою України законів про прокуратуру, щодо боротьби із корупцією та про права і свободи внутрішньо переміщених осіб, що дозволило нашій країні повністю виконати формальні обов’язки та зобов’язання, взяті при вступі до Організації». «В Україні готові до продовження тісної співпраці з Радою Європи у впровадженні внутрішніх реформ, у т.ч. в рамках нового Плану дій РЄ для України на 2015-2017 роки», – підкреслили в МЗС.