Хто правий у банківському конфлікті – Стельмах чи Порошенко?

21 травня 2008 року Нацбанк зміцнив гривню, установивши з 22 травня її офіційний курс до американського долара на рівні 4,85. Проте то ж 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право вето до рішення правління НБУ. “Слід триматися валютного коридору”, – сказала Рада НБУ. “Рада Національного банку України не має законних підстав давати рекомендації правлінню НБУ щодо офіційного курсу гривні”, – відповів голова НБУ Володимир Стельмах голові Ради НБУ Петру Порошенку. І додав: 4,85 за бакс – і не більше.

Хто правий у банківському конфлікті: Рада НБУ(з Порошенком) чи правління НБУ (зі Стельмахом)? Чи буде відставлено Володимира Стельмаха? Про це ми запитали в експертів.

Віктор Лисицький, економіст:

НБУ СИДИТЬ ІЗ СВОЇМ КОРИДОРОМ, А ЕКОНОМІКА ПРАЦЮЄ ЗА МЕЖАМИ КОРИДОРУ – ЯК ПРИ ЗВЯГІЛЬСЬКОМУ

Про доцільність ревальвації гривні я розповідав УНІАН ще в жовтні минулого року.

Якщо коротко, то я залишаюся прихильником ревальвації гривні, але поступової, нехай вони це роблять по копійці щомісячно. Цього чомусь не робили. Чому – не знаю. Бо і Стельмах розумна людина, і в правлінні у нього зібралася публіка кваліфікована. Але Стельмах порушив важливий документ НБУ – основні засади грошово-кредитної політики. Тому що був коридор, і гривню слід було ревальвувати, не виходячи з коридору.

Чому ви не встановили траєкторію ревальвації?.. Як на мене, це не брак професійності, це якесь боягузство... Чому б не визначити траєкторію і не дотримуватися її? Адже і на міжбанківському безготівковому ринку, і на готівковому ринку гривня стрімко укріплюється протягом останніх кількох тижнів, і дійшло до того, що в кіосках курс купівлі вже 4,6. Ви ж повинні були негайно стати на шлях викупу доларів, аби зменшити їх пропозицію, відповідно збільшити пропозицію гривні й “повернути” гривню в коридор.

А так що виходить? НБУ сидить зі своїм коридором, а економіка працює за межами коридору. Ну, це пардон, було при Єфимі Звягільському. Але тоді ми були темні люди.

Порошенко має рацію, і те, що він наполягає повернутися у валютний коридор – цілком природна річ. Ну не можна порушувати цей важливий канон роботи Центробанку. Якщо проголосили коридор – маємо бути в коридорі.

Не вдається втримувати гривню? Та вони просто не викуповували долари. У мене сумнівів нема.

Звичайно, різка зміна курсу – 4,85 гривень за долар – ударить по авторитету НБУ.

Для західних людей така поведінка означає тільки одне: уже й НБУ з глузду з’їхав. Уже й він придуркуватий.

Звичайно, уряд у нас теж займається не тим, чим слід. Але коли Центробанк повторює дурниці уряду... Недовіра до НБУ – це недовіра до всієї банківської системи.

Безумовно, різка ревальвація вдарить по експортерах. Фактична зміна курсу на 30 копійок – це приблизно 6 відсотків. Втрата виручки на 6 відсотків ударить і по зарплатах, і по оновленню активів. Ну, і по простих людях, по бідноті, по їхніх заощадженнях.

Всеволод Степаненко, Інститут світової економіки:

НЕ ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ УРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ

Я вважаю, що мають рацію і правління НБУ і Рада НБУ. Володимир Стельмах чинить правильно, коли дає курс ближчий до ринкового. Бо для суб’єктів підприємницької діяльності це ненормальна ситуація, коли вони можуть продати й купити по одному курсу, а вести звітність – за зовсім іншим. Але, звичайно, слід було девальвувати долар поступово, а не різко – на 4 відсотки за один день.

Економічні причини задля ревальвації були давно, гривня утримувалася штучно і мала сильні відхилення від фактичного курсу, це ненормально.

Звичайно, дії правління НБУ дещо некоректні, але загалом правильні. Порошенко, накладаючи вето, керувався тим, що не можна виходити за межі валютного коридору, бо це ламає бюджети, у тому числі державних підприємств. І я думаю, що не обійшлося без урахування інтересів великого капіталу, який може зазнати втрат від такої різкої зміни курсу.

Я не думаю, що Стельмах піде у відставку, бо його відставку може прийняти тільки парламент. А там не знайдеться достатньої кількості людей, готових замінити його кимось іншим.

Сергій Терьохін, народний депутат, голова комітету ВР з податкової та митної політики:

СТЕЛЬМАХ ПРАВИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННО

Стельмах з юридичної точки зору правий залізобетонно. Відповідно до закону про НБУ, Рада Нацбанку має право при затвердженні основ грошово-кредитної політики визначати імперативні норми для правління, крім питань монетарної політики, політики нагляду за банківським сектором і валютної політики. Правління НБУ відповідно до закону про Нацбанк і 99 статті Конституції України самостійно визначає правила встановлення валютного курсу. Тому позиція Порошенка, що, мовляв, правління НБУ без узгодження з Радою прийняло рішення про зниження нижньої межі валютного коридору з 4,95 до 4,85, не є свідченням порушення правлінням НБУ законів. Це – перше. Тут Порошенко неправий, а Стельмах правий.

Теза друга. Стельмах неправий, коли каже, що офіційний курс встановлюється Нацбанком за правилами, які вигадує правління Нацбанку. Відповідно до декрету про систему валютного регулювання і систему валютного контролю, що має силу закону, автором якого є я, Нацбанк встановлює офіційний курс на підставі результатів торгів на валютному ринку України. Себто ще три місяці тому, коли виникли перші відмінності між офіційним курсом 5,05 і результатами торгів на міжбанківському ринку, НБУ відповідно до закону був зобов’язаний поміняти цей курс відповідно до результатів торгів.

Моя особиста критика останніх трьох місяців Нацбанку, власне, і стосувалася того, що Нацбанк порушив норму декрету і не рухав офіційний курс відповідно до ринкової вартості гривні та долара. Якби він виконував закон, тоді укріплення гривні було б не таким стрімким, як сталося два дні тому. Воно б не підігрівалося очікуваннями суб’єктів валютного ринку і сьогодні б становило максимум 4,85 і на готівковому ринку, і на міжбанківському ринку. На жаль, цього не сталося, НБУ дискретно поміняв значення офіційного курсу, наблизивши його до значень міжбанку (зараз це 4,80 – 4,82) і тим самим спровокував доволі незграбними діями паніку на готівковому ринку.

Та в будь-якому разі цей крок правильний, оскільки спрямований на стримування внутрішньої інфляції (це дасть за рік, як мінімум, мінус чотири відсотки), проти практики доларизації економіки. Але головне, цим кроком НБУ почав поступовий перехід від політики валютного якоря, який ми мали п’ятнадцять років, до політики інфляційного таргетування – цим НБУ виконує своє Конституційне завдання. У другій частині статті 99 Конституції написано чітко: головним завданням НБУ є утримання стабільності національної валюти, не щодо долара, а щодо купівельної спроможності гривні. Простою мовою: головним завдання НБУ є запобігання зростанню цін. І разом з урядом ми можемо вперше створити нормальну систему монетарно-бюджетного стримування цін. У першу чергу, відповідаючи на зовнішні виклики, пов’язані зі зростанням цін за межами України (на проворство, метал, енергетичну сировину).

Мені здається, що виникають питання щодо майбутнього голови Нацбанку...

Борис Кушнірук, економіст:

БОЮСЯ, ЩО СТЕЛЬМАХ ПІД ТИСКОМ УСЕ КИНЕ АБО ПІДЛАШТУЄТЬСЯ ПІД ЯКУСЬ ПАРТІЮ

У Стельмаха є правові підстави приймати рішення, яке він прийняв. Але це слід було робити раніше. Офіційний курс не може так сильно відрізнятися від курсу на міжбанку. Правління НБУ зробило те, що мало робити ще з минулого року: більш гнучко реагувати на курс. Правління НБУ може долати вето Ради НБУ – саме правління є головним органом у цій сфері. І мені здається, що навіть уже було рішення про подолання цього вето.

Дуже неприємно, що Стельмах зараз опиниться один проти всіх. Кілька днів тому Юлія Тимошенка казала, що НБУ має знижувати курс долара, а вже сьогодні я чув, що БЮТ проти зниження курсу. Принаймні члени фракції БЮТ казали, що ревальвацією гривні НБУ хоче виправдати свою безконтрольність. І навіть більше, бютівці вже кажуть, що ніякої економіки тут немає. Вони стверджують, що це, по-суті, політичне рішення, прийняте на противагу політиці уряду, яке може створити додаткові труднощі для Кабінету міністрів.

Ну, так не можна... Я побоююся, що Стельмах під тиском усе кине або почне підлаштовуватися під лінію чиєїсь партії. Як на мене, то хоч Нацбанк могли б не чіпати.

Опитувала Маша Міщенко