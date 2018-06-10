Черновецький показав журналістам усі обличчя мера (фоторепортаж)

27 травня чинний та майже новообраний мер Києва Леонід Чернівецький дав ледь не найскандальнішу зі всіх своїх прес-конференцій. На горіхи перепало усім, хто хоч раз переходив дорогу столичному міському голові... Самі лише мерські цитати з успіхом демонструють післявиборчий настрій Черновецького.

«Єдина партія, з якою ми не зможемо співпрацювати, – БЮТ, оскільки це партія фюрерського типу»

«Хочу сказати перше, що стосується цих виборів: щодня під час виборів я прокидався і чекав, що мене заарештують. Насправді все було серйозно, і все готувалося, здається, не зовсім психічно врівноваженою людиною – паном Луценком – для того, щоб мене скомпрометувати або посадити у в`язницю. У мої роки очікування таких речей недобре, а я законослухняна людина і тому відчув себе трошки героєм»

«Усе це міф. Це неправда. Люди не міняються. Вони або добрі, або вони мають таку звірину підкладку» (Це було сказано на адресу Юлії Тимошенко та її команди)

“Там (у Секретаріаті Президента під час інциденту Луценко-Черновецький) було багато людей, що можуть це підтвердити. Нормальна людина? У присутності головних діючих осіб у країні він нападає на мене і робить такі принизливі речі... Я був нажаханий! Коли вийшов з адміністрації, я просто подумав: “Господи, треба ж таке!”

“Я вважаю, що час відставки уряду давним-давно вже настав, тому що коли ви щось купуєте, вам мають дати пояснення, чому ця річ раптом стала на 100% дорожче. Всьому повинні бути пояснення... Можливо, справді щось трапилося... І справді, я думаю, є конкретні проблеми. Але обман – це недобре”

Спілкування Чернівецького з пресою завершилося інцидентом з журналістом СТБ, який намагався поставите меру питання “поза лімітом”.

Фото Олександра Синиці / УНИАН