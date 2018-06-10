Віхи тижня: коаліція усного рахунку, спікерська спритність і тріумф Черновецького
Ще один супротивник у боротьбі за перше крісло для Тимошенко. Перспектива «згоріти на роботі» для Яценюка. І шампанське для київського мера.
Українські політики в передчутті сезону відпусток помітно зменшили обороти. Одні мляво стверджують, що коаліція в парламенті жива, інші без особливого ентузіазму доводять зворотнє. За законами жанру актори політичного театру ще мають дати декілька спектаклів перш, ніж закрити сезон.
|Юлія Тимошенко
Юлія Володимирівна не забула додати невелику інтригу наступному парламентському тижню. Зрозуміло, що продовжиться боротьба за Фонд держмайна, і Валентині Семенюк після відпочинку належить порадувати співгромадян виступом з трибуни Верховної Ради. Прем`єр, зі свого боку, заявила, що витратна частина бюджету-2008 може зрости на 30 мільярдів гривень. Цифра, безумовно, пестить вухо кожного обивателя, але викликає неспокій у розумах фахівців. Парадоксально, але факт: наростити бюджетні витрати уряд має намір одночасно з досягненням дефляції. Ситуація, треба сказати, драматична, адже «регіонали» встигли пригрозити уряду відставкою у разі відсутності змін до держбюджету-2008. Не вступаючи у виснажливу дискусію, Тимошенко готується провести «бюджетний бліцкріг» хоч би на словах. Очевидно, що після згортання конституційної активності всі дії «сердечників» будуть підпорядковані рішенню найважливішої задачі: забезпечити леді Ю максимальну повноту влади.
|Анатолій Гриценко
Мабуть, прорахував тенденцію і спікер парламенту Арсеній Яценюк, який усвідомив, що пасивність Верховної Ради стає убивчою для кар`єри, а ударна хвиля від переформатування коаліції може викинути його із спікерського крісла. Не бажаючи керувати недіючими законодавцями, Арсеній Петрович збирається стати кимось на зразок посередника для організації ефективної законотворчої діяльності. Для надійності парламентський голова повторює, що дострокові вибори нічого в країні не змінять, якщо не поміняти виборчу систему. Твердження справедливе, так само як і помітне небажання Яценюка «згоріти на роботі» завчасно. Схоже, молодому політикові доведеться неабияк покрутитися на гарячій пательні парламентської президії, щоб не виступити в ролі формального могильника коаліції.
|Віктор Ющенко
Є привід випити шампанського за наслідками минулого тижня у Леоніда Черновецького. Він завершив на столичному рівні операцію «Пригадати все», домігшись обрання секретарем Київради Олеся Довгого і з першого заходу сформувавши промерську більшість. Показово, що до неї на правах повноправних учасників увійшли троє з п`ятьох членів Блоку Катеринчука. Самому Миколі Дмитровичу, який не ризикнув розлучитися з парламентською пропискою заради посилення боротьби за інтереси киян, залишається вибирати, що для нього краще: визнання власної недалекоглядності або викривальний пафос на адресу замазаних ренегатством соратників. У будь-якому випадку тріумф як на столичному, так і загальнонаціональному рівні Катеринчуку відтепер не загрожує. І навіть позбавлення депутатських мандатів всіх п`ятьох «катеринчуківців» ситуацію ніяк не виправить.
Євген Магда