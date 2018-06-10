Віхи тижня: коаліція усного рахунку, спікерська спритність і тріумф Черновецького

Українські політики в передчутті сезону відпусток помітно зменшили обороти. Одні мляво стверджують, що коаліція в парламенті жива, інші без особливого ентузіазму доводять зворотнє. За законами жанру актори політичного театру ще мають дати декілька спектаклів перш, ніж закрити сезон.

Для прими української політики Юлії Тимошенко щодня – бенефіс. У своєму «серцевому» театрі леді Ю – і актриса, і режисер, і адміністратор, що видає контрамарки на кращі місця. Хоча амплуа «захисниці народної» день від дня не змінюється, прем`єр уміло додає нові фарби до своєї ролі. Наприклад, лідер БЮТ виявила чудеса математичної винахідливості, доводячи, що в коаліцію входить 228 депутатів. Ображатися нема на що: депутатам, що пішли з її лав, Буту і Рибакову, так само як і Івану Плющу, який не вступив до лав «більшовиків», зачаровані обивателі вірять менше, ніж полум`яним промовам леді Ю. Що їхнє слово проти прем`єрського?

Юлія Володимирівна не забула додати невелику інтригу наступному парламентському тижню. Зрозуміло, що продовжиться боротьба за Фонд держмайна, і Валентині Семенюк після відпочинку належить порадувати співгромадян виступом з трибуни Верховної Ради. Прем`єр, зі свого боку, заявила, що витратна частина бюджету-2008 може зрости на 30 мільярдів гривень. Цифра, безумовно, пестить вухо кожного обивателя, але викликає неспокій у розумах фахівців. Парадоксально, але факт: наростити бюджетні витрати уряд має намір одночасно з досягненням дефляції. Ситуація, треба сказати, драматична, адже «регіонали» встигли пригрозити уряду відставкою у разі відсутності змін до держбюджету-2008. Не вступаючи у виснажливу дискусію, Тимошенко готується провести «бюджетний бліцкріг» хоч би на словах. Очевидно, що після згортання конституційної активності всі дії «сердечників» будуть підпорядковані рішенню найважливішої задачі: забезпечити леді Ю максимальну повноту влади.

Тим часом у Юлії Володимирівни з`явився ще один супротивник в майбутній сутичці за президентське крісло. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, який раніше переважно робив різкі випади на адресу Віктора Ющенка, дійшов таки висновку, що краще всій великій трійці – Ющенко, Тимошенко, Януковичу – відмовитися від президентських амбіцій. Сам Анатолій Степанович тверезо оцінює свої фінансові можливості для участі в головній гонці політичної п`ятирічки. Втім, якщо політична криза триватиме, попит на сильні і умілі руки на штурвалі державного управління буде зростати.

Мабуть, прорахував тенденцію і спікер парламенту Арсеній Яценюк, який усвідомив, що пасивність Верховної Ради стає убивчою для кар`єри, а ударна хвиля від переформатування коаліції може викинути його із спікерського крісла. Не бажаючи керувати недіючими законодавцями, Арсеній Петрович збирається стати кимось на зразок посередника для організації ефективної законотворчої діяльності. Для надійності парламентський голова повторює, що дострокові вибори нічого в країні не змінять, якщо не поміняти виборчу систему. Твердження справедливе, так само як і помітне небажання Яценюка «згоріти на роботі» завчасно. Схоже, молодому політикові доведеться неабияк покрутитися на гарячій пательні парламентської президії, щоб не виступити в ролі формального могильника коаліції.

Віктор Ющенко проявив політичну гнучкість, призначивши послом України в Росії Костянтина Грищенка, який керував МЗС за Кучми. Призначення Костянтина Івановича, завчасно анонсоване пресою, сприйняте в Москві в цілому прихильно. Нічого дивного, адже кремлівським інтриганам очевидно, що внутрішньополітичні українські суперечності стали куди ефективнішим бар`єром на шляху до НАТО, аніж усі російські зусилля в цьому напрямі. Схоже, представники офіційної Москви обмежаться найближчим часом статусом зацікавлених спостерігачів і досвідчених радників, адже охочих витягати для них каштани з вогню в надлишку на Печерських пагорбах.

Є привід випити шампанського за наслідками минулого тижня у Леоніда Черновецького. Він завершив на столичному рівні операцію «Пригадати все», домігшись обрання секретарем Київради Олеся Довгого і з першого заходу сформувавши промерську більшість. Показово, що до неї на правах повноправних учасників увійшли троє з п`ятьох членів Блоку Катеринчука. Самому Миколі Дмитровичу, який не ризикнув розлучитися з парламентською пропискою заради посилення боротьби за інтереси киян, залишається вибирати, що для нього краще: визнання власної недалекоглядності або викривальний пафос на адресу замазаних ренегатством соратників. У будь-якому випадку тріумф як на столичному, так і загальнонаціональному рівні Катеринчуку відтепер не загрожує. І навіть позбавлення депутатських мандатів всіх п`ятьох «катеринчуківців» ситуацію ніяк не виправить.

Євген Магда