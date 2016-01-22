Турчинов заявив, що безпекова ситуація в Україні та Туреччині має багато спільних рис і проблем

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у рамках робочого візиту до Турецької Республіки провів зустріч з Командуючим Жандармськими військами Туреччини Галіпом Менді за участю Командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Юрія Алерова.

Як повідомляє прес-служба РНБО, під час переговорів сторони наголосили, що безпекова ситуація в Україні та Туреччині має багато спільних рис і проблем. Саме тому, на думку Турчинова і Менді, важливим є обмін досвідом у питаннях протидії тероризму, диверсійній та підривній діяльності, спробам дестабілізації ситуації з боку радикальних та терористичних організацій.

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Також співрозмовники обговорили можливість проведення спільних навчань за участю військових підрозділів спеціального призначення Жандармерії Туреччини та Національної гвардії України.

За словами Турчинова, для ефективної роботи силових структур вкрай важливим є не тільки обмін інформацією, а й напрацювання і реалізація спільних заходів з протидії гібридним загрозам національній безпеці, з боротьби із міжнародним тероризмом та диверсіями.

Секретар РНБО також відвідав антитерористичні центри Національної поліції та Жандармерії Туреччини.