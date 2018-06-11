Зміни до бюджету: наближається чергова новорічна ніч

Бажання уряду подавати бюджетні зміни до парламенту – таке саме, як у Хіларі Клінтон визнавати свою поразку перед Обамою. Зволікала до останнього, але змирилася з невідворотним. Так і на Грушевського – зміни до бюджету, що мали бути розглянуті ще за підсумками виконання першого кварталу, зареєструють у секторі законопроектів хіба що перед останнім сесійним тижнем. Виглядає так, що події розгортатимуться за двома варіантами. Перший – зміни до бюджету стануть жертвою парламентського протистояння, і уряд зітхне з полегшенням. Або ж повториться традиційний передноворічний варіант, коли бюджет ухвалюється майже в новорічну ніч. Тільки цього разу в ролі новорічного стимулятора виступатимуть квитки на Борнео і Мадейру.

На кону – 30 мільярдів гривень, які є не стільки результатом надзусиль органів стягнення, як побічним продуктом інфляції. Одна третина з цих 30 мільярдів вільному розподілу не підлягає, оскільки знаходиться в спеціальному фонді бюджету. Левова частка цих додаткових надходжень, швидше за все, буде спрямована на субсидування Нафтогазу. Чим ширшою буде прірва між ціною імпортного газу й цінами для населення і підприємств комунтеплоенерго, тим міцнішою ставатиме бюджетозалежність Нафтогазу. Джерелом додаткових надходжень слугуватиме давно випробуваний метод – взаємозаліки. Звичайно, повернень до часів, коли при Держказначействі діяло спецдержпідприємство взаємозаліків, не буде – взаємозаліки будуть "цивілізовані". Головне – замкнути систему так, щоб кожна друга чи третя гривня, сплачена Нафтогазом до бюджету, наступного ж банківського дня поверталася до нього у вигляді дотації. Неодмінно фігуруватиме в змінах до спецфонду і Держрезерв, якому в інфляційному Ватерлоо відведено провідну роль.

Як будуть розподілені 20 мільярдів загального фонду, в уряді достеменно знає лише кілька перших осіб. Вони не поспішають ділитися деталями з публікою,посилаючись на те, що це питання обмізковує Президент. Розглядається питання підвищення прожиткового рівня і мінімальної зарплати, що потягне за собою пару-трійку додаткових мільярдів трансфертів до Пенсійного фонду. Необхідно наповнити кількома мільярдами обмілілі асигнування на виплату знецінених заощаджень. Уряд зобов’язався перенести підвищення зарплати бюджетникам з листопада на вересень (у передчутті дострокових виборів?) – і на це потрібен ресурс. У грудні житлово-комунальне господарство геть позбавили інвестиційного ресурсу, і тепер воно з докором голодними очима дивиться на фантом бюджетних змін – а раптом? А Головнокомандувач щотижня нагадує про фінансову анорексію армії. Однак уже очевидно, що одним лише підвищенням пенсій і зарплат коаліцію докупи не зшиєш, тому в тіло бюджету буде введено значну порцію популізму й адресних пропозицій, аби тільки здобути підтримку частини литвинівців і комуністів (заради 226 голосів).

Наполягання Президента і НБУ щодо спрямування частини додаткових доходів на зменшення дефіциту, схоже, залишаться непочутими. В уряду для боротьби з інфляцією є значно дієвіші заходи - обмеження торгових надбавок, виклики на килим губернаторів, викриття змов на ринках пального й курятини та підозра в суб`єктивності рейтингових агенств.

...Новиною ж про вето Президента на бюджет особливо не перейматимуться – сонце над Акапулько змусить забути про бюджетне захмарення в Україні.

Станіслав Голубенко