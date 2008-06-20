Кабмін дозволив продавати м'ясо з держрезерву

Кабінет Міністрів України дозволив реалізовувати м`ясо з державного резерву через роздрібну торгівлю. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 18 червня 2008 р. № 848-р «Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2008 р. № 592», опублікованому на офіційному сайті уряду.

Дане розпорядження доповнює розпорядження Кабміну від 12 квітня 2008 р. №592 “Про питання стабілізації продовольчого ринку” словами «роздрібна торгівля». Таким чином, Кабмін погодився з пропозицією Мінекономіки і Держкомрезерву про реалізацію запасів м`яса, закупленого відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 березня 2008 р. №190-2, через державне підприємство “Ресурспостач” визначеним Мінекономіки підприємствам м`ясопереробної промисловості і підприємствам роздрібної торгівлі за ціною, що встановлюється як різниця між вартістю закупівлі м`яса і сумою сплаченого ввізного мита.