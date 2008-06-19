Тимошенко: Президент узяв тайм-аут

Уряд планує затверджувати зміни до Державного бюджету 2008 року після узгодження макропоказників з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила вчора на прес-конференції.

«На сьогодні є повністю узгоджений варіант нових макропоказників між урядом і Національним банком. Але коли вчора була нарада у Президента, Президент узяв тайм-аут для того, щоб також схвалити макроекономічні показники», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що оскільки уряд і Президент працюють як «одна команда», то хотіла б порадитися з В.ЮЩЕНКОМ про те, як доцільніше використовувати 30,4 млрд. грн., які уряд планує отримати додатково в дохідну частину бюджету.

«Зараз ми чекаємо все-таки ще однієї зустрічі з Президентом, щоб остаточно затвердити макропоказники та погодити концепцію витрат держбюджету за рахунок додаткових надходжень, – власне, це й затримує процес», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, висловивши сподівання, що поговорити з Президентом на цю тему їй вдасться вже сьогодні.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що процес узгодження макропоказників і внесення змін до бюджету потрібно прискорити.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 11 червня затвердив уточнені прогнозні показники економічного та соціального розвитку України на 2008 рік.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, прогноз інфляції затверджено на рівні 15,3%.

Президент піддав сумніву уточнений показник Мінфіну щодо рівня інфляції. На його думку, уточнений показник Мінфіну щодо інфляції на 2008 рік на рівні 15,3% не відповідає дійсності, оскільки за підсумками п`яти місяців він становив 14%.

17 червня в Секретаріаті Президента відбулася нарада з питань макроекономічної стабільності, в якій взяли участь глава держави Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН. Учасники наради, за словами О.ШЛАПАКА, не погоджували зміни, які уряд планує внести до бюджету.