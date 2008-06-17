Тимошенко сподівається сьогодні вмовити Ющенка на свій бюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається сьогодні провести з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ консультації з приводу змін держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

“Сподіваюся, що ми їх (консультації) отримаємо, можливо, й сьогодні”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на завтрашньому засіданні Кабінету міністрів планується затвердити зміни до бюджету, й на цьому тижні передати проект документа до Верховної Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в змінах планується збільшити прибуткову частину держбюджету на 30,4 млрд. грн. за рахунок ефективної роботи уряду за 5 місяців.

Також, за її словами, в прибутковій частині залишається незмінною сума, яку планується одержати від приватизації. При цьому вона зазначила, що ухвалення програми приватизації на поточний рік є виключно питанням Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр на селекторній нараді з губернаторами висловила надію, що зміни до бюджету-2008 будуть прийняті до парламентських канікул.

Прем`єр також зазначила, що остаточний варіант проекту змін до держбюджету планується схвалити й передати до Верховної Ради вже на цьому тижні.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що при роботі над змінами до державного бюджету на 2008 рік одним із визначальних моментів є перегляд макроекономічного прогнозу.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що найближчими днями має намір поставити перед урядом питання забезпечення фінансування в рамках держбюджету-2008 усіх загальнонаціональних програм, у тому числі й стосовно субсидійних відносин і розрахунків із територіями. «Це дасть можливість найближчим часом направити на користь територій декілька мільярдів гривень», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави особливо наголосив, що ще однією принциповою позицією, яку він буде чітко ставити перед урядом, є необхідність формування ефективної програми розвитку для країни. «Я буду наполягати, щоб кошти від приватизації не пішли на соціальне проїдання... Нам треба прийти до формування програми національного розвитку. Зробити ефективну приватизацію, прийняти у парламенті концепцію приватизації - й кошти від її реалізації направити тільки для програми національного розвитку», - сказав Президент, додавши, що в рамках цієї програми мають бути розроблені відповідні регіональні проекти розвитку. В.ЮЩЕНКО особливо наголосив, що робитиме все, щоб в уряді та парламенті обговорювалися ті актуальні виклики, що стосуються сталого розвитку України.