Київщина залишається вотчиною БЮТ

Але голова обласної ради Володимир Майбоженко впевнений у співпраці з іншими політичними силами

Ще кілька днів тому на зборах депутатів Київської області всіх рівнів було прийняте досить категоричне звернення до Президента України не погоджуватися на входження «Нашої України” до антикризової парламентської коаліції. Але розвиток подій пішов за іншим сценарієм. І якщо нині у парламенті БЮТ перейшов у жорстку опозицію, то в Київській обласній раді, фракція БЮТ становить основу більшості. Як розвиватимуться події на Київщині за таких “розкладів” – розмова з лідером фракції БЮТ в облраді і одночасно головою ради Володимиром Майбоженком.

Вас не турбує такий політичний дисонанс між різними поверхами представницької влади в Україні?

Ні, не турбує, адже для європейської традиції розвитку демократії така ситуація цілком нормальна, для нас – поки що новизна.

В обласній раді утворилася досить потужна коаліція у складі фракцій БЮТ, СПУ, “Наша Україна”. Ми маємо 92 мандати зі 120. Наголошу, що свій підпис під угодою про створення коаліції в обласній раді ніхто не відкликав.

Отже, наша коаліція не в опозиції, ми залишаємося при владі, у більшості, і маємо змогу працювати спокійно та виважено. Протистояння “більшість-меншість” у нас не буде. В обласній раді нам ніщо не заважає спільно вирішувати всі питання соціально-економічного розвитку Київщини, місцевого самоврядування.

А от у загальнополітичному сенсі ми залишаємося на тих же позиціях, які були викладені у зверненні депутатів обласної ради всіх рівнів до Президента України.

Тобто, вважаємо, що підписання Універсалу, створення широкої коаліції не додасть стабільності в державі, більшої керованості владною вертикаллю – надто вже різнополярні інтереси та пріоритети представлені у ній.

Думаю, що підписання Універсалу поставило хрест на такому загальнополітичному державному проекті як партія „Наша Україна”, певна їхня частина перейде до Партії регіонів.

Чи можлива, на Вашу думку, тепер якась активізація дій фракції Партії регіонів в обласній раді? Можлива, наскільки мені відомо, там існують плани перепланування під себе існуючої більшості, але навряд чи такі плани здійсненні..

Є інформація про те, що не все спокійно у ваших соратників - фракції соціалістів, які, кажуть, виключили з партії Костянтина Бондарева - першого заступника голови облради і збираються порушувати питання про його відкликання з цієї посади.

У мене вже є відповідне звернення депутатів облради з проханням поставити це питання на порядок денний наступної сесії. Підписали його фракції СПУ, УНП, Партії регіонів, Нашої України. Свою позицію вони мотивують тим, що К.Бондарєв досить різко відгукнувся на рішення лідера партії О.Мороза про входження до антикризової коаліції з Партією регіонів. Ще наводиться аргумент і про те, що оскільки К.Бондарєв виключений з СПУ, то посада, яку він займає за квотою СПУ, має перейти до іншого депутата від цієї партії.

У вересні на сесії облради це питання постане на порядку денному, хоча, звичайно, ми проведемо попередні консультації і вирішимо його, думаю, без зайвих проблем.

Період затяжного переформатування більшості у Верховній Раді якось позначився на діяльності обласної ради? На жаль, так, нам довелося досить багато часу відволікатися на політичні події. Ми скликали позачергову сесію, приймали звернення до „Нашої України”, коли йшлося про формування демократичної коаліції. Тоді нам довелося витримати демарш фракції „Нашої України” в обласній раді, яка навіть залишила сесійний зал, але зрештою коаліцію ми утримали. Тепер такі ж питання виникли і з соціалістами. Думаю, у вересні нам доведеться знову пройти через певні політичні дебати.

Поза цим, минули перші 100 днів вашого перебування на посаді голови облради. На чому була зосереджена Ваша першочергова увага як керівника ради протягом цього періоду?

Передовсім - становлення в області більш чіткої і прозорої земельної політики. Головне – домогтися унеможливлення місцевими радами тіньового відведення земельних ділянок. Це повинно цікавити не лише громаду Київщини, але й приваблювати іноземних інвесторів. Переважна більшість інвесторів сьогодні ще висловлює незадоволення складністю самої процедури отримання земельних ділянок для організації власного виробництва, отримання дозволів та ліцензій.

Рада направила декілька запитів до прокуратури відносно правомірності виділення тих чи інших земельних ділянок, будемо і надалі тримати під контролем цю сферу, тим паче, що маємо повне порозуміння з головою обласної державної адміністрації Вірою Ульянченко. Ми дійшли згоди, що будемо приймати спільні рішення у важливих питаннях виділення землі.

Намагаємося запровадити у своїй роботі більш дієвий механізм взаємодії і співпраці депутатів обласної та місцевих рад. Таким першим нашим кроком стали зустрічі керівництва обласної ради з депутатами Броварської і Боярської міських рад, які вже відбулися у ці перші сто днів нашої роботи. Як з’ясувалося, проблеми, які належить вирішувати місцевим радам області, їх головам практично одні і ті ж в різних регіонах області. Подібні наради ми проводитимемо і з депутатами інших районів та міст Київщини. Серед першочергових питань, що порушувалися на цих зустрічах: недостатнє фінансування закладів освіти, культури, медицини, ремонт житлового фонду, затримки з видачею пенсій, потреба у збільшенні місцевих бюджетів тощо. Нами утворено робочу групу, яка узагальнюватиме висловлені учасниками нарад пропозиції і стежитиме за вирішенням місцевих проблем. Ми відпрацьовуємо і більш чіткий механізм реагування на звернення обласної ради до Кабінету Міністрі, інших владних органів, аби вирішувати нагальні проблеми усіх міст та районів Київської області.

Зокрема, працюємо над тим, що надати Боярці статус міста обласного значення, щоб вона стала адміністративним центром Києво-Святошинського району. Це допомогло б зняти багато проблем життєдіяльності району і місту, розподілу бюджетних коштів. Адже зараз це місто, яке за останні роки пережило боротьбу серії претендентів на посаду мера, знаходиться, на жаль, у жахливому стані, проблем накопичилося більш, ніж треба. Одна лише заборгованість міста перед водоканалом становить 1,5 мільйона гривень. А це ж поряд з Києвом, курортна зона.

А взяти хоча б Фастів. У цьому місті перед розпадом Союзу будувалися колосальні виробничі площі, а зараз вони виявилися нікому не потрібні. Треба шукати інвесторів і не лише зарубіжних, але й внутрішніх - саме вони зможуть дати раду цим довгобудам. Ближчим часом плануємо провести у Фастові нараду з залученням багатьох обласних і районних служб, депутатів обласної ради. Думаю, до кінця року у нас уже будуть позитивні зрушення.

Зараз активно працює робоча група по напрацюванню «Програми соціально-економічного розвитку Київщини на 2007 рік та перспективу – до 2012 року», яка має бути затверджена на сесії обласної ради.

Відомо, що обласна рада та обласна держадміністрація уклали угоду про співробітництво. Це перший в Україні приклад добрих намірів між двома гілками влади на одній території, але яким буде це співробітництво надалі, якщо матеріалізується законопроект №32-07 про передачу повноважень від адміністрацій у ради, в органи місцевого самоврядування?

Діятимемо по закону. Якщо Верховна Рада прийме відповідні поправки до Конституції, майже всі питання соціально-економічного розвитку територій будуть вирішувати місцеві ради, які створюватимуть свої виконавчі органи. А за державними адміністраціями залишаються контрольні функції. Вважаю, у цьому законопроекті розмежування повноважень прописане досить чітко, і у нас на місцях не буде жодних суперечок з цього приводу.

Ми повинні усвідомлювати, що влада в столичній області - це єдиний комплекс, це команда, яка повинна бути націлена на співпрацю. Підписання у липні угоди між облрадою та облдержадміністрацією стало результатом нашого конструктивного та серйозного діалогу.

Ми прагнемо разом приймати саме такі рішення, які сьогодні потрібні для подальшого розвитку територіальних громад Київщини. Беремо на себе і спільну, або ж, як прийнято говорити, колегіальну відповідальність за свої дії.

А люди згодом скажуть, якою мірою нам вдалося виконати задумане.

Вів розмову Павло Творковський