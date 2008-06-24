Посол: Німеччину не так зрозуміли - вона не проти ПДЧ для України

Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнгард ШЕФЕРС наголошує на поглибленні воєнно-політичної співпраці з Україною з огляду на її майбутню європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це посол заявив на презентації Асоціації випускників Академії командного складу Бундесверу з числа офіцерів Збройних Сил України. Захід відбувся сьогодні у Києві у приміщенні Посольства Німеччини в Україні.

«Можливо, після Бухарестського самміту НАТО весь світ подумав, що Німеччина виступає проти євроатлантичних прагнень України. Але це не так. І наявний високий рівень військово-політичного співробітництва обох країн є яскравим свідченням цього», - наголосив Р.ШЕФЕРС.

Він зазначив, що Німеччина є однією з країн-членів НАТО, які впевнені, що Україна рано чи пізно набуде членства в Альянсі.

«Україна отримала певні зобов’язання, які вона повинна виконати до грудня поточного року, щоб приєднатися до Плану дій щодо членства (в НАТО). Сьогодні ми спостерігаємо за Україною, і сподіваємося, що вона виконає свої зобов’язання», - сказав посол.

Р.ШЕФЕР наголосив, що плідна співпраця і взаємне розуміння між українськими і німецькими військовослужбовцями є запорукою успішного виконання завдань з підтримки безпеки на європейському континенті.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовились підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

20 травня Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Р.ШЕФЕРС в інтерв’ю газеті “День” заявив, що зараз не час вирішувати питання про приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО з подальшим наданням їй статусу кандидата на вступ до Альянсу.