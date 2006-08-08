Фонд сприяння молодіжному будівництву неефективно використовує бюджетні кошти

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву не забезпечив у 2005 році належного виконання бюджетних програм, призначених на будівництво та придбання молодими громадянами житла, і ефективного управління бюджетними коштами, спрямованими на їх реалізацію. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рахункової палати за підсумками перевірки використання Фондом коштів державного бюджету.

За даними прес-служби, у 2005 році Фонд неефективно використав бюджетних коштів на 35,8 млн. грн., що призвело до утворення заборгованості перед позичальниками з виплати часткової компенсації.

Аудитори відзначили, що діючі на сьогодні механізми надання державної підтримки молоді у розв`язанні житлової проблеми не забезпечують доступність житла для молоді із середнім рівнем доходів.

Рахункова палата ще у 2004 році наголошувала на недоцільності та неефективності існуючого механізму часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, оскільки вона недоступна молодим сім`ям, які потребують державної підтримки, та спричиняє використання бюджетних коштів на здешевлення скуповування заможними молодими особами житла.

У прес-службі повідомили, більшість громадян, які у 2005 році отримали право на часткову компенсацію, не потребувала поліпшення житлових умов. Так, одинока молода громадянка з м. Херсону, яка не потребувала поліпшення житлових умов, за рахунок кредиту банку придбала квартиру площею 262 кв. м вартістю 1,3 млн. грн. з наступною частковою компенсацією відсотків за рахунок бюджету.

Неконтрольоване укладання Фондом договорів на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків та збільшення Урядом посеред бюджетного року її розміру призвели до необхідності збільшення бюджетних призначень на цю мету у 2005 та 2006 роках на 15 та 30 млн. грн., відповідно, за рахунок зменшення затверджених призначень на надання пільгових довгострокових кредитів. Водночас для незаможних молодих сімей більш доступним є механізм надання пільгових кредитів, вважають у Рахунковій палаті.

У 2006 році потреба Фонду в бюджетних коштах для виконання зобов`язань перед позичальниками з виплати часткової компенсації складає, щонайменше, 120 млн. грн., що удвічі більше уточнених річних призначень на цю мету. Для повного погашення зобов`язань тільки за укладеними у 2005 році договорами (виходячи з середнього терміну погашення кредиту 13-16 років), при обліковій ставці НБУ 9,5% необхідно близько 1 млрд. грн. бюджетних коштів, відзначили у прес-службі.

Перевіркою виявлено, що постановою уряду та наказом Мінсім`ямолодьспорту змінено визначені Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" пріоритети в наданні кредитів на житлове будівництво, в першу чергу, сім`ям з дітьми. Перехід на рейтингову оцінку кандидатів, відповідно до якої 1 бал визначено на дитину, 8 балів - ученим, 7 балів - спортсменам, не забезпечує сім`ям з однією та двома дітьми, які не є молодими ученими або спортсменами, першочергового права на отримання кредиту. При цьому першою (основною) умовою участі в рейтингу визначено платоспроможність кандидата, наголошує РПУ.

Відсутність нормативного обмеження щодо надання одній і тій же особі двох видів державної підтримки створює умови для придбання молодими громадянами квартир з частковою компенсацією відсоткової ставки після реалізації ними права на отримання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за бюджетні кошти.

Аудитори наголосили на тому, що за умов забезпечення житлом щорічно лише 1,1-1,5% молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку, надання за рахунок бюджетних коштів двох видів державної підтримки (пільговий кредит та часткова компенсація відсоткової ставки) одночасно одній і тій же сім`ї або молодій сім`ї, яка взагалі не потребує поліпшення житловим умов, є неефективним використанням бюджетних коштів.