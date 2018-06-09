Ющенко критикує Тимошенко як один кандидат іншого кандидата в Президенти?

Президент Віктор Ющенко сьогодні провів традиційну прес-конференцію для представників ЗМІ. Під час спілкування глава держави розповів про нинішнійстан економікидержави, хід розслідування справи щодо його отруєння, а також відповів на запитання, чи вважає він, що прем`єр Юлія Тимошенко братиме участь у президентських перегонах. Про враження від сьогоднішнього виступу Президента ми запитали у провідних політичних експертів.

Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна:

ДОБРОВІЛЬНА ВІДСТАВКА ДОДАСТЬ ТИМОШЕНКО ПОЛІТИЧНОЇ ВАГИ

Сьогодні Президент фактично підкреслив, що він не має наміру співпрацювати із Тимошенко. У березні цього року Юлія Тимошенко під час візиту у Брюссель сказала, що не буде висувати свою кандидатуру лише за однієї умови, коли вона із Ющенком буде рухатись в односторонньому напрямку. Якщо Ющенко сьогодні заявляє, що Тимошенко буде балотуватись, то значить, що він тим самим підкреслює, що йому не по дорозі із Тимошенко.

Всі дії Секретаріату Президента протягом останнього року були направлені на те, щоб не допустити росту рейтингу Тимошенко, а в ідеалі понизити його. Це однозначно. А в діяльності самого Ющенка навряд чи можна побачити якісь дії. Взагалі-то Ющенко і дії речі несумісні. Тут скоріше можна говорити про повну бездіяльність.

Думаю, напруга протистояння буде збільшуватись, особливо, враховуючи те, що осінь, як підтвердить будь-який психіатр, це серйозне загострення психічних хвороб, в тому числі і у політиків.

Війна Президента із прем’єром шкодить насамперед соціально-економічній сфері, хоча українська економіка давно саморегулюється і мало залежить від тих процесів, що відбуваються «нагорі». Також частково це позначається на інвестиційному кліматі, збільшується кількість рейдерських атак.

Якщо не будуть прийняті зміни до бюджету або коли вони будуть ветовані Президентом, Юлія Тимошенко може поставити питання про добровільну відставку із поста прем’єра, що може додати їй політичної ваги і дати додаткові бали. Оскільки стартувати на президентських виборах з посади лідера опозиції набагато вигідніше, ніж з посади діючого прем’єра.

Тарас Березовець, директор PR-групи «Політтех»:

СЬОГОДНІШНЬОЮ ЗАЯВОЮ ЮЩЕНКО ВИСТАВИВ СЕБЕ НЕВМІЛИМ ПРЕЗИДЕНТОМ Позиція Президента сьогодні стала максимально зрозумілою для суспільства. У цьому я вбачаю навіть певний позитив. Те, що Ющенко де-факто назвав Юлію Тимошенко (між іншим, свого партнера по демкоаліції) своїм конкурентом на майбутніх президентських перегонах – є чітким сигналом політикуму і громадськості про початок передвиборчої кампанії.

Через це усі наїзди Президента на прем`єра надзвичайно цікаві, оскільки робляться вони не через об`єктивні причини, а через призму того, що Ющенко критикує Тимошенко як один кандидат іншого кандидата в президенти. Водночас, переконаний, що логіка невдоволення Віктора Ющенка буде не сприйнята ні всередині країни, ні за кордоном. Адже він критикує уряд не з позицій глави держави, що несе повну відповідальність за стан речей у державі, а ніби він перебуває в опозиції. За логікою Президента, все погане у країні є наслідком діяльності уряду, з чого постає питання – як ефективний глава держави міг допустити, що він жодним чином не контролює ситуацію? Тому сьогоднішньою заявою Ющенко виставив себе невмілим Президентом.

Віктору Ющенку також незайве згадати, що саме він найчастіше вдавався до сумнівних рішень, блокуючи постанови Кабміну, зірвавши внесення змін до бюджету і не дозволяючи главам областей виконувати свої обов`язки через заборону відвідувати засідання уряду. Іншим важливим аспектом, на який я звернув увагу у спічі Президента, були закиди в бік уряду щодо високої інфляції. Мені здається, що Ющенко як знаний економіст тут був не зовсім коректним. Адже відкидати вплив світової кризи на ситуації в Україні є непрофесійним. Крім того, за часів Ющенка-прем`єра у 2000 році показник інфляції був найбільшим за останні роки, склавши понад 25%. За нинішнього уряду, навіть враховуючи загальну світову кризу, такої високої цифри за оцінками фахівців все одно не буде.

Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій:

ЧАРІВНОЇ ПАЛИЧКИ, ЯКА Б ЗА ОДИН ДЕНЬ ВИМКНУЛА ІНФЛЯЦІЮ, НЕ ІСНУЄ У річному вимірі у нас справді одні з найбільших темпів інфляції - і це факт, з яким важко сперечатися. Однак висока інфляція почала розкручуватися ще у 2007 році, за уряду Віктора Януковича. І головний чинник зростання інфляції тоді і сьогодні полягає у розриві між грошовим доходами населення і низькою продуктивністю української економіки.

Це фундаментальний чинник, який впливає на інфляцію, але який не можна вирішити за півроку чи рік, це справа дуже довготривалих структурних реформ, і це ключова проблема.

Що стосується впливу світових тенденцій на українську економіку та інфляцію, то Україна завозить енергоносії за цінами, що відповідають світовим, я кажу, в першу чергу, про нафту, ціни на яку в усьому світі б’ють усі рекорди.

Далі починається відповідний ланцюг, дорога нафта – дорогий бензин - дорогі транспортні витрати – високі ціни виробників, тобто дорога та кінцева продукція, яку ми споживаємо.

Інша проблема полягає в тому, що якщо раніше ціни, а відповідно й інфляцію можна було збити за рахунок завезення дешевого імпорту, наприклад дешевої імпортної пшениці, то на сьогодні такої можливості в України вже немає. Оскільки у Європі стрімко ростуть ціни на продукти харчування.

Якщо такої можливості немає, то зрозуміло, що світова кон’юнктура і світові ціни впливають на український ринок. На сьогоднішній день ми також можемо констатувати певне призупинення інфляції, цей чинник пов`язаний з діяльністю уряду Тимошенко і Нацбанку. Але ми маємо розуміти, що чарівної палички, яка б за один день вимкнула інфляцію, не існує, це довготривалий процес системних реформ. Хоча, якщо уряд пригальмує інфляцію до кінця року, то це звісно буде великим здобутком.

Щодо заяв високопосадовців відносно інфляції, то я думаю що тут треба бути максимально обережними. І уряду, і Президенту треба бути виваженим відносно таких заяв. Як заяви Президента про те, що у нас найвищі темпи інфляції у Європі, є поганими, так і заяви Уряду про те, що ми подолали інфляцію, – це інша крайність.

Олександр Палій, кандидат політичних наук:

ГРАДУС ВЕРБАЛЬНИХ НАПАДОК СЛІД ТЕРМІНОВО ЗНИЗИТИ Президент Ющенко впевнений, що Юлія Тимошенко братиме участь у президентській кампанії. Очевидно, що для збільшення ефективності влади потрібна конкуренція. Але слід розрізняти здорову конкуренцію в інтересах країни і публічний конфлікт, який дискредитує владу й підриває дієздатність країни.

Досі відносини між Президентом і його Секретаріатом з одного боку та урядом з іншого характеризувалися саме як конфлікт. Причому він був безвідповідально публічним. Постійна вербальна напруга, ініціаторів якої ми всі бачимо, підриває базові інтереси країни, в тому числі зовнішньополітичні. Зокрема, в наших партнерів з країн НАТО і ЄС утворилося відчуття політичної нестабільності в Україні, що дуже істотно шкодить інтересам України. Це відчуття нестабільності швидше хибне, ніж реалістичне, але від того не менш небезпечне для інтересів України.

За чинною Конституцією, основні повноваження Президента сконцентровані в галузі національної безпеки. У цій сфері ще далеко не все зроблено, попереду надзвичайно велика робота для гарантування прийнятного рівня безпеки для країни – у сфері реформування збройних сил, силових структур, правоохоронної системи, оборонно-промислового комплексу тощо. Це велетенський масив задач, яких має бути цілком досить для Президента та його апарату, якщо до цих задач ставитися серйозно. За Конституцією, вся решта економічних задач, крім сфери національної безпеки, віддано в руки Кабінету Міністрів. У світлі такого розподілу повноважень викликають здивування спроби СП перешкоджати взаємодії уряду з головами обласних адміністрацій. Тим більше, що місцеві адміністрації за Конституцією відповідальні не лише перед Президентом, але й перед Кабінетом міністрів.

Тому градус цих вербальних нападок слід терміново знизити. Навіть попри те, що всі визнають, що готуються до президентських виборів 2010 р., та попри те, що вже реалізовано основний руйнівний вплив цих нападок на політичний клімат, який мав шанс встановитися в країні після дострокових парламентських виборів 2007 р., але так і не встановився.