Ющенко пропонує внести до парламенту третій бюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує внести на розгляд парламенту третій законопроект про зміни до держбюджету-2008, якщо внесені раніше урядом і главою держави законопроекти не знаходять підтримки депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на розширеній прес-конференції, присвяченій підсумкам внутрішньої і зовнішньої політики країни за перше півріччя.

«Країна не може жити без бюджету. Ми не можемо дозволити собі розкіш - 6 місяців в умовах найбільшої в Європі інфляції не приймати бюджет. Тому я наполягаю, що Бюджетний комітет повинен розглянути ті законопроекти, які знаходяться на розгляді в парламенті. Треба сформувати щось нове третє? Будь ласка, сформуйте нове третє, знайдіть політичну підтримку в більшості, поза більшістю, знайдіть консолідацію, прийміть бюджет і дайте на благо національної економіки ці 30 мільярдів гривень (додаткових надходжень - УНІАН) направити на раціональне використання», - заявив В.ЮЩЕНКО, закликавши депутатів все ж таки прийняти зміни до бюджету на черговій або позачерговій сесії.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект.

За ухвалення президентського законопроекту проголосували 58 народних депутатів із 243, зареєстрованих у залі, за урядовий - 216 народних депутатів із 249.