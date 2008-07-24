Ющенко переконаний, що Тимошенко балотуватиметься на посаду Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО буде балотуватися на посаду Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи, на його особисту думку, Ю.ТИМОШЕНКО буде балотуватися на посаду Президента, попри всі запевнення, що вона, у разі комфортних умов роботи в уряді, може підтримати його кандидатуру, В.ЮЩЕНКО сказав: "Переконаний - так".