Надія Савченко: "Свою армію треба годувати, інакше ми будемо годувати чужу. І не дай Боже нам годувати російську"

Якою є ваша думка щодо можливого членства України в НАТО?

У 2006 році, коли я навчалася у Харківському університеті повітряних сил, питання вступу України в НАТО також піднімалося. Тоді я була проти, тому що вважала, що Україна, якщо вступає в партнерство, повинна це робити на рівних правах. На той час ми не відповідали стандартам НАТО і не рухалися достатньо швидко у тому напрямку. Тому я вважала, що це буде нерівноправне партнерство. Зараз, коли Україна крокує в Європу, нам потрібно взаємодіяти на всіх майданчиках, в тому числі, на майданчику НАТО.

Тобто, зараз ви підтримуєте членство України в НАТО?

Так. Якщо до 2020 року ми зможемо підняти рівень армії до стандартів НАТО, можна набувати членства.

Необхідність Збройним силам України відповідати стандартам НАТО до 2020 року задекларована керівництвом країни. Чи ви, як людина, яка бачила армію зсередини, вважаєте, що це реально?

Чи можливо це до 2020 року? Саме зараз, як ніколи, це можна зробити. Це реально можна зробити, якщо ми дійсно швидко запустимо реформи, якщо олігархи швидко зрозуміють, що потрібно поділитися грошима, якщо буде правильно виписана [процедура] спецконфіскації, якщо підуть надходження в бюджет, який був розкрадений, якщо будуть реформаторські закони в Збройних силах… Наш народ готовий до того, щоб вийти на міжнародний рівень самої побудови армії та логістики. Питання тільки в тому, чи є у нас політична воля і, найголовніше, чи є бажання більше віддати, ніж забрати.

Але чи вірите ви в те, що олігархи...

… Я зрозуміла. Пам'ятаєте бандюків в дев'яностих? В Америці, коли виходили з кризи, зробили податки для багатих, якими вони наповнили бюджет. Бандюки в дев'яностих, коли потім покаялися, понесли гроші до церкви.

У мене є надія... Я розумію, що ви дивитесь дикими очима на мою наївність, але я буду говорити, що потрібно поділитися. Тому що, якщо вони (олігархи – УНІАН) хочуть і надалі мати, то потім їм буде ні звідки, ні з кого мати - український народ дуже сильно збіднів. Зараз потрібно вкладати - хтось вкладе в завод оборонно-промислового комплексу, хтось - в інфраструктуру армії. Свою армію треба годувати, інакше ми будемо годувати чужу. І не дай Боже нам годувати російську. Якщо зараз це почати і докласти зусиль та бажання, то, починаючи з цього року, в цей час, це можна зробити.

Ви готові оформити таку ініціативу на законодавчому рівні?

Мені потрібно вивчити досвід інших країн і скласти єдину систему, яка б спрацювала для України.

А якщо говорити про перспективу членства в ЄС?

Ви бачили Страсбург? Тут лелека просто в місті. У нас в селі як говорять? Якщо лелека сідає на хату, це - щаслива хата. Тут лелека - в місті. Це - щасливе місто. Ви це можете зрозуміти?

Чому б нам не прагнути йти таким шляхом? Чому б нам не мати велодоріжки? Сьогодні мене мало не збив велосипедист, тому що я йшла, не розуміючи, що йду по велосипедній доріжці. Ні до чого поганого ми не прагнемо, якщо ми будемо йти в ЄС. Я вважаю, що у України має бути свій шлях, якийсь особливий.

Ви сказали, що будете крокувати в Європу. Разом з тим, ви внесли законопроект, що призупинив судову реформу, яка була схвалена Венеціанською комісію, отримала схвальну оцінку від ЄС. І ви говорите, що крокуєте в напрямку Європи? Ви не бачите тут розбіжностей?

Я вивчила це питання. Пропозиції, які нам були надані різними європейським інституціями щодо судової реформи, в Україні були дуже сильно змінені. Багато з них було викреслено і було додано пунктів з тим, щоб залишити систему, до якої ми звикли - систему корупції. Коли цей законопроект погоджувався з європейцями, вони розуміли, що Україна повинна стати на шлях реформ, і тому, як мені здається, вони на багато речей прикрили очі, аби у нас хоча б щось почалося. Їм дуже потрібно, щоб ми боролися з корупцією не на паперах, не на словах, а на ділі. А цей закон на ділі цього абсолютно не робить. Він це робить тільки на папері, тільки для того, щоб показати, що ми, начебто, цього хочемо. Я вважаю, що повинні бути дії, правильні дії.

Я не проти закону про судову реформу, я проти того, як вона виписана зараз і проти того, щоб приймалася таким чином. Ми, як парламентарі, маємо право це обговорити. Я думаю, що спрямувала цю реформу прямішім, простішим та чеснішим шляхом, європейським шляхом, щоб у нас не вийшло, що ми йдемо в Європу через Москву, так, як ми це вміємо робити.

Ви працюєте в ПАРЄ вже декілька днів. Чи є різниця в роботі, у порівнянні з Україною?

Є. Тут світ рухається і думає повільніше, але, напевно, це працює, щоб не робити кіпішу в голові. Ми якось хаотично рухаємося, туди-сюди, і щось у нас нічого правильного не відбувається.

Ірина Сомер