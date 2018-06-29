Чи зрадила Україну Юлія Тимошенко?
Чому цей наїзд Секретаріат здійснив у непідходящий з точки зору донесення інформації до її споживача час?.. Гра на випередження.. Тимошенко готувала атаку...
|Тимошенко, Путін
Від викладу основних моментів переданих (до СБУ?) матеріалів волосся стає на голові дибки. Мовляв, продалася Юлія Володимирівна не задешево – за цілий мільярд (!) доларів. Саме стільки нібито виділив Кремль на реалізацію підтримки кандидатури Тимошенко на пост Президента України. А „газова принцеса” та її БЮТ натомість мають зберігати мертву мовчанку з приводу конфлікту в Грузії. І взагалі – „системно працювати на Росію”.
Уже і штаб передвиборний створено в Москві. На чолі його, за словами Кислинського, злий геній української політики Віктор Медведчук, а поряд – вірний олігарх Григорій Суркіс, юрист Олександр Задорожній, донецький відступник Сергій Клюєв і професор Дмитро Табачник, який займатиметься „гуманітарними проектами”. Тобто, усі ті, хто в 2004 році підтримали Януковича, тепер переключилися на нову проросійську кандидатуру.
Зловісний штаб уже розпочав свою підступну роботу в горах далекої Сардинії, де й перебуває нібито нині Юлія Володимирівна із найближчим оточенням. До реваншистів приєднався в суботу навіть Леонід Данилович (чи даремно стільки чуток ходить про його незабарне повернення у велику політику)?
Так і підмиває вслід за великим Станіславським сказати – „не вірю!”
Ну дуже вже наворочено, немов у поганому детективі.
Але... Є факти, які Тимошенко так і не пояснила суспільству. Насамперед уперте мовчання щодо російської агресії на територію Грузії. Лінія захисту, вибудувана штабом ЮВТ, виглядає непереконливо. Мовляв, Президент у нас відповідає за зовнішню політику, то нехай він і коментує. А Юля помовчить. Але ще зовсім недавно Тимошенко їздила до Європи й коментувала там найрізноманітніші інформприводи, нітрохи не переймаючись тим, що заступає на Президентові терени. На це накладається суперобережна позиція щодо вступу до НАТО – „як народ скаже, так і я”. Ну зовсім а-ля Янукович. А про що з Путіним так довго балакали нещодавно тет-а-тет? А що то була за загадкова поїздка до Москви у 2005 році? За які заслуги закрили справу в російській прокуратурі?
А тому доводиться підозрювати, що в прес-релізі Секретаріату поряд з відвертими фантазіями (Задорожній уже встиг заявити, що останнім часом взагалі з Києва не виїжджав, і це легко перевірити) міститься також інформація, яка має, так би мовити, зв’язки з об’єктивною реальністю. Наскільки міцними є ці зв’язки, можуть продемонструвати лише ті матеріали, які СП передав правоохоронцям. Чомусь у автора є сильна підозра, що невдовзі частина їх має „витекти” в інформаційний простір.
Виникає закономірне питання: чому цей жорсткий інформаційний наїзд СП здійснив у непідходящий з точки зору донесення інформації до її споживача час? Друга декада серпня, відпускна кампанія в розпалі, спека, народ на дачах і водоймах, по телевізору дивиться здебільшого олімпіаду та зведення про російсько-грузинську війну. Поясненням може бути інформація, отримана автором від знайомих у центральному апараті БЮТ: нібито там готували інформаційну спецоперацію проти Ющенка та його родичів. На вересень був намічений викид матеріалів, які мали засвідчити начебто корумпованість старшого брата глави держави. Звичайно, це б сильно вдарило по Президентові й розчистило дорогу до президентства для Тимошенко. Можливо, тому й завдала свого удару команда Президента на випередження.
Непряме підтвердження цієї версії – останній абзац заяви Кислинського: „Не має дивувати, якщо ми станемо свідками розгнузданої інформаційної кампанії, потоку брехні та шумових ефектів на кшталт нової політичної реформи чи спроб імпічменту Президента”.
Є певний гумор у тому, що проти Тимошенко використали її власну улюблену зброю. Адже свого часу Юлія Володимирівна гнівно обвинувачувала в державній зраді Віктора Януковича і екс-міністра з ПЕК Юрія Бойка. Щоправда, без особливих результатів.
Не дуже віриться в те, що в президентових „нукерів” наявна така доказова база, яка б дала змогу досягти реальних юридичних результатів. Наприклад, знову засадити ЮВТ до Лук’янівки. Тим паче, вона знову може звідти вийти з політичними ґешефтами. Радше заява від Секретаріату є елементом суто інформаційної війни. Тепер для Юлі створюються певні труднощі. Мовчати далі? Тоді щодня торочитимуть, що „мовчанка є знак згоди”. Виправдовуватися? Заняття доволі безперспективне, народ у нас звик, що диму без вогню не буває, виправдовується, значить, щось та було. Залишається самій переходити в інформаційний наступ і використовувати підготовлені матеріали.
Але момент для цього далеко не оптимальний. Тепер „наїзди” на родичів Президента виглядатимуть лише як відповідь на звинувачення на власну адресу, як помста. І це в той час, коли у Юлі через її „російсько-грузинську мовчанку” виявилася розчарованою значна частина її базового електорату на Заході України. Досить почитати „коменти” на Інтернет-форумах, щоб пересвідчитися в цьому. Тому великою мірою інформаційні викиди проти Ющенка будуть нівельованими.
Але Юлії Володимирівні не звикати виборсуватися з тяжких ситуацій. Її штаб мав припасти на такі випадки якісь нестандартні ходи...
Микола Писарчук