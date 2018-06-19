Посол України в Угорщині щодо російського лобі в Будапешті: "Ми розраховуємо, що бізнес-інтереси не будуть превалювати над інтересами безпеки"

До призначення на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Угорщині, яке відбулося 30 травня поточного року, Любов Непоп виконувала обов'язки представника України при ЄС, раніше двічі працювала у посольстві України в Угорщині, володіє п'ятьма мовами. В інтерв’ю УНІАН посол розповіла про напрямки активізації двосторонніх контактів між Україною та Угорщиною, пріоритети в роботі дипломатичних служб, потенціал для розвитку економічних відносин та необхідність протидіяти радикалам, які намагаються зіграти на історичних почуттях та розпалити ворожнечу між народами у прикордонних регіонах.

Пані посол, зважаючи на ваш досвід роботи в Угорщині, як, на ваш погляд, в Угорщині сприймають Україну? Яке місце у двосторонніх відносинах з іншими країнами займає Угорщина для України?

Розбудова добрих відносин із сусідами є серед наших пріоритетів, і Угорщина займає важливе місце в цій політиці добросусідства. Крім того, Угорщина для нас важлива і як член ЄС та НАТО, активний учасник Вишеградської четвірки. Так само й Україна посідає важливе місце у зовнішній політиці Угорщини як країна-сусід і держава, в якій проживає 160-тисячна угорська меншина. Такі підходи двох країн до розбудови відносин створюють гарне підґрунтя для активного та результативного діалогу.

Щодо сприйняття України угорцями, наведу лише один приклад - унікальну ініціативу, яка народилася в Угорщині. В День Конституції України угорське об'єднання «Чіллагфалу», в рамках ініціативи «Познайомся з культурою, щоб дізнатися про народ», започаткувало акцію «Народ вітає народ». Акція полягає в тому, щоб органи самоврядування угорських міст та сіл, неурядові організації, прості угорці привітали Україну з нагоди 25-ї річниці її Незалежності. Така ініціатива, як на мене, яскраво демонструє дружнє ставлення угорців до українців.

Чи в Угорщині є розуміння того, що відбувається в Україні?

Будапешт надає активну практичну допомогу нашій державі в контексті російської агресії. Українські діти минулого та цього року, за підтримки угорського уряду, мають можливість відпочивати в Угорщині. Йдеться про дітей з сімей учасників АТО. Минулого року було оздоровлено близько 700 таких дітей з України. Цього року вже понад 200 дітей відпочили в Угорщині.

Крім того, як минулого, так і цього року, Угорщина приймає на лікування українських військових, поранених в АТО. Минулого року курс реабілітації пройшли 15 військових. У цьому році Угорщина готова прийняти 20 наших поранених. Наразі четверо хлопців уже отримують таку допомогу. Тож, розуміння ситуації є.

А наскільки поширеними є заклики «Закарпаття – Угорщині»? Що може протиставити цьому українська сторона?

Такі заклики не лунали і не лунають з боку офіційного Будапешта. Водночас, всюди є радикали, які намагаються зіграти на історичних почуттях та розпалити ворожнечу між народами. Цьому ми маємо протидіяти разом.

Закарпаття – багатонаціональний регіон, в якому проживають представники різних національностей. Цей фактор має сприяти зміцненню зв’язків між Україною та її сусідами. Саме завдяки цьому Закарпаття може стати гарним майданчиком для відпрацювання різних форматів співпраці з нашими сусідами, які потім можуть бути перенесені на інші регіони. Протиставляти будь-яким радикальним закликам ми маємо наше співробітництво, яке нас зближує, а не створює бар’єри, лише посилюючи недовіру і страхи.

Якщо говорити про співпрацю, які питання є найбільш проблемними у двосторонніх відносинах? Як ви збираєтесь їх вирішувати?

Сьогодні нам варто подумати над активізацією нашого політичного і практичного діалогу, в тому числі, в контексті діяльності наших двосторонніх комісій.

Протягом 2015 року спостерігалося падіння двостороннього товарообороту - загальний обсяг торгівлі між Україною та Угорщиною у порівнянні з 2014 роком зменшився на 17,1% і склав 2,6 млрд доларів США. Одночасно ми маємо сприяти бізнес-контактам, стимулювати взаємодію між малими та середніми підприємствами.

Ще одне важливе питання - узгодження квот на здійснення двосторонніх та транзитних автомобільних перевезень. На останньому засіданні українсько-угорської змішаної Комісії з питань автомобільного транспорту 29 червня у Будапешті вдалося досягти домовленостей щодо збільшення безкоштовних квот для українських перевізників на 1000 двосторонніх та на 500 транзитних дозволів.

Якщо говорити про гуманітарний аспект, то тут ми маємо разом протидіяти будь-яким спробам штучно створювати протистояння між українцями та угорцями на ґрунті маніпулювання та гри на національних почуттях. Ми, на жаль, добре знаємо, до чого це може призводити. В Україні проживає близько 160 тисяч громадян угорського походження, в Угорщині – близько 6 тисяч українців. Я переконана, що меншини є нашим спільним надбанням, яке має використовуватися для зближення двох країн. Адже хто, як не представники національних меншин, які мають можливість володіти двома мовами і розуміють психологію обох народів, можуть виступати свого роду провідниками для бізнесу з двох країн та для пропагування культури один одного? Думаю, що саме крізь цю призму маємо вибудовувати наші підходи в цій сфері.

Які завдання ви ставите перед собою на новій посаді?

По-перше, це активізація двосторонніх політичних контактів і забезпечення підтримки з боку Угорщини в питаннях відновлення територіальної цілісності України та припинення російської агресії на Сході нашої держави. В Будапешті на офіційному рівні неодноразово відзначали невизнання анексії Криму та підтримку виконання Мінських домовленостей, Угорщина підтримала продовження санкцій Євросоюзу, запроваджених проти Росії. І ми вдячні за таку підтримку.

По-друге, це зміцнення торгівельно-економічних відносин. Маємо ширше використовувати можливості Угоди про асоціацію та ЗСТ. Додаткові можливості відкриваються для взаємодії між малими та середніми підприємствами України та Угорщини.

По-третє, - розвиток міжрегіонального співробітництва. Взаємодія в рамках Дунайської комісії та Стратегії ЄС для Дунайського регіону, реалізація спільних проектів з використанням можливостей Східного партнерства, взаємодія в рамках розбудови транспортної інфраструктури в рамках Транс’європейської транспортної мережі, активне використання формату Вишеградська четвірка + Україна – все це традиційні, але сповнені потенціалу напрямки взаємодії.

Перспективним новим проектом є започаткування діяльності Європейського об’єднання територіального співробітництва «Тиса». Це перший такий випадок взаємодії між країною-членом і країною, яка наразі не входить до ЄС. Реалізація цього проекту дозволить залучити кошти Євросоюзу для здійснення спільних проектів, спрямованих на розбудову пунктів пропуску через українсько-угорський державний кордон та стимулювання розвитку туризму, покращення стану водоканалів та каналізаційних споруд, врегулювання екологічних проблем, переробки сміття тощо. Думаю, що цей проект має всі підстави для того, щоб стати справжньою родзинкою українсько-угорського співробітництва за підтримки ЄС.

Серед першочергових завдань залишатиметься також взаємодія у сфері енергетики. Звісно, вона є багатогранною, але я окремо виділила б продовження співпраці у забезпеченні реверсних поставок газу з Європи в Україну, а також протидію будівництву політично вмотивованого газопроводу Північний потік-2.

Увага має бути приділена і питанням культури. Цього року ми відзначаємо 25 років Незалежності України та 25 років встановленню українсько-угорських дипломатичних відносин. Угорщина була третьою державою, з якою такі відносини були встановлені, і цей факт не має забуватися.

Загалом, я буду працювати на те, щоб результати нашої двосторонньої взаємодії зміцнювали ставлення в Угорщині до України, а в Україні до Угорщини, як до дружньої країни і до ключового, надійного партнера на міжнародній арені. Розраховую на підтримку такого підходу і з угорської сторони.

У яких сферах, на вашу думку, існує найбільший потенціал?

Потенціал існує і в політичному діалозі, і в поглибленні торговельно-економічної взаємодії, і у зміцненні співпраці на регіональному рівні. Потенціал існує і в більш широкому використанні досвіду Угорщини при здійсненні реформ, тим більше, що з угорського боку готовність до цього була чітко засвідчена. Нові можливості для активізації транскордонного співробітництва відкриваються у контексті збільшення ролі та повноважень місцевих влад у рамках децентралізації в Україні.

Потенціал є в розбудові пунктів пропуску через спільний кордон.

Перспективи відкриває приєднання України до низки програм Євросоюзу, таких як «Горизонт 2020», дослідницькі та навчальні програми Євроатому, «Креативна Європа», «КОСМЕ», а також підписання Угоди з Європейською оборонною агенцією. Головне тут – разом визначити наші завдання і можливості і спільно досягати поставлених цілей.

У червні Україна підписала Дунайську декларацію щодо розвитку внутрішніх водних шляхів, ухвалену в 2012 році. Що саме дає підписання цього документу?

Документ стосується взаємодії між дунайськими країнами в питаннях обміну інформацією про актуальний стан фарватеру Дунаю, зокрема, про його глибину і ширину, моніторингу реалізації регулярних робіт по утриманню фарватеру Дунаю в належному стані. Така взаємодія є важливою з точки зору як забезпечення безперешкодного судноплавства, так і дотримання екологічних стандартів.

Чи існують позитивні тенденції в торгівельно-економічних відносинах, про які ви вже згадували?

Я вже говорила, протягом минулого року спостерігалося зменшення нашого двостороннього товарообороту. Негативна тенденція зберігається і в цьому році. Так, у період січень-квітень 2016 року падіння товарообігу склало 33,7%.

Спад товарообігу у 2015 році відбувся за рахунок скорочення майже на 40% обсягів експорту українських товарів. Проте, у січні-квітні цього року український експорт зріс на 23,7%. Сподіваємось, що позитивна тенденція зростання зберігатиметься і надалі.

На сьогодні структури українського експорту до Угорщини і угорського в Україну, залишаються практично незмінними. З нашого боку це енергоносії (електроенергія), мінеральна сировина, напівфабрикати, лісоматеріали, з готової продукції – машини, обладнання, продукція легкої промисловості та сільського господарства. З Угорщини в Україну поставляється газ (йдеться про реверс), також мінеральні палива, хімічна та електропродукція, лікарські засоби, транспортні засоби і сільськогосподарська продукція.

Потенціал я бачу в пошуках нових можливостей кооперації і встановленні прямих зв’язків між галузевими спілками, підтримці малих і середніх підприємств, диверсифікації структури експорту наших двох країн, трансфері угорських технологій в Україну та розкритті потенціалу українського ІТ-сектору, створенні спільних підприємств.

Важливим є і відновлення роботи спільних двосторонніх комісій - з питань економічного співробітництва та з питань транскордонного та прикордонного співробітництва, останні засідання яких відбулися у грудні 2013 року.

Ви згадали також про реверс газу…

Питання реверсу залишається важливим з точки зору забезпечення нашої енергетичної безпеки, і ми в цьому розраховуємо на подальшу підтримку з боку Угорщини. За травень 2014 року - червень поточного року до України з Угорщини загалом надійшло 1222 млн кубометрів природного газу.

Наразі проблем з поставками через Угорщину немає, і ми сподіваємося, що цей маршрут і надалі функціонуватиме безперебійно.

Яким буде ваш підхід у діалозі з угорською стороною щодо санкцій для Росії в ситуації, коли Будапешт виступає проти їх продовження без обговорення?

Будапешт неодноразово заявляв про послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також нашого європейського вибору. Угорська сторона постійно наголошує на зацікавленості у мирному врегулюванні ситуації на Сході нашої країни і підтримці всіх міжнародних зусиль, які спрямовані на врегулювання конфлікту, у тому числі, на якнайшвидше виконання всіх умов Мінських домовленостей. Угорщина, як я вже згадала, надає допомогу жертвам російської агресії та їхнім рідним, забезпечує відпочинок українських дітей і лікування наших військових.

Щодо санкцій. В Угорщині говорять про потребу дискусії всередині ЄС щодо результатів виконання Мінських домовленостей. Будапешт у цілому виступає за те, щоб будь-які важливі рішення ухвалювалися на підставі обговорення таких питань на найвищому рівні в рамках ЄС. Позиція України з цього приводу чітка і зрозуміла. Ми закликаємо ЄС до збереження санкцій до повного виконання Мінських домовленостей, як це було задекларовано Євросоюзом. Наразі санкції залишаються єдиним інструментом практичного впливу ЄС на Росію на додаток до політичного тиску.

В рамках переговорів у Нормандському форматі і в контактах з нашими партнерами ми констатуємо, що на сьогодні практично відсутній прогрес на цьому напрямку. Ключова і принципова передумова, необхідна для подальшого просування у політичних питаннях Мінських домовленостей - це безпека. Обстріли наших позицій бойовиками продовжуються і призводять до нових і нових жертв. СММ ОБСЄ і надалі не отримує повного доступу до непідконтрольної Києву території, а, тим більше, до непідконтрольної нам ділянки українсько-російського кордону. Саме тому ми активно просуваємо питання направлення озброєної місії ОБСЄ, яка могла б здійснювати контроль за ситуацією до виборів, під час їх проведення та після них, до повного виконання Мінська. Розраховуємо, що країни-члени ОБСЄ, в тому числі Угорщина, підтримають таку ініціативу.

Наскільки сильним в Угорщині є проросійське лобі, і що планує робити з цим українська сторона?

Таке лобі є, як і в інших країнах. Водночас, ми розраховуємо, що бізнес-інтереси не будуть превалювати над інтересами безпеки.

Що маємо робити ми? Активно використовувати для розбудови наших відносин з Будапештом всі канали комунікації як на високому, так і на експертному рівнях, вести діалог у двосторонньому та багатосторонньому форматах. Як сусідні держави, ми маємо природній інтерес і передумови для взаємодії.

Наостанок, поділіться, якими є плани щодо співробітництва в культурній сфері? Чим цікаві і особливі Угорщина та угорці особисто для вас?

Найближчі плани – організація наприкінці липня концертного турне Національного академічного оркестру народних інструментів в Угорщині з нагоди Дня Незалежності України. Наразі опрацьовуємо спільно з Державним самоврядуванням українців Угорщини можливість концертів у різних угорських містах.

Після двох моїх попередніх відряджень маю враження, що українці та угорці дуже близькі народи зі схожими поглядами на життя, прагненням до свободи і демократії, несприйняттям несправедливості і високим відчуттям власної гідності. Як і українці, угорці є відкритими, доброзичливими і оптимістичними, попри всі труднощі, які можуть стояти на нашому шляху. Тож маємо гарну основу для зміцнення наших відносин.

А щодо Угорщини – так, ця країна для мене дійсно особлива. Я вже двічі працювала в Будапешті, але кожного разу відкривала для себе щось нове і цікаве. Те, що мені завжди імпонувало в угорських колегах, це професіоналізм і відкритість до взаємодії. Тож, я сподіваюся, що разом ми зможемо зробити багато для того, щоб двосторонні відносини повністю відповідали їхньому потенціалу. А потенціал цей, на мою думку, дійсно значний.

Ірина Сомер