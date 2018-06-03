Регіонал Хара чув, що у Ющенка є "програма, яку схвалила Америка"

Ось так, з “веселими” проектами законів про кримінальну відповідальністьдля Президента , якщо він раптом вирішить розпустити Раду, із заявками про відставку спікера, із обіцянками через три місяці перейти на контрактну армію одних політиків, та різкою критикою “військової” частини змін до Бюджету на 2008 рік інших Верховна Рада прожила цей тиждень. Насправді, весь цей тиждень тривав процес переговорів і вибору. Цей процес переговорів назовні проявлявся коментарями в основному політиків двох фракцій.

“Партія регіонів може створити коаліцію з Блоком Юлії Тимошенко, якщо знайде компроміси з питань НАТО і російської мови”, - заявив своїм виборцям у Луганську лідер Партії Регіонів Віктор Янукович.

- То ви будете створювати коаліцію з БЮТ? – запитали ми у регіонала Ярослава Сухого, відомого колись опонента БЮТу.

- Я особисто ні з ким не буду створювати коаліцію, я на наступний тиждень їду до виборців, спитаю їхню думку щодо союзу із БЮТ, ми всі будемо їздити по округах і вивчати, що казатиме виборець, тоді вирішимо, - відповів Ярослав Михайлович.

- Як же ви поїдете, як ви змінили календарний план і наступний тиждень працюєте у сесійній залі?

- Особисто я поїду, у мене зустрічі призначені.

Зміна календарного плану роботи Верховної Ради ні для кого не стала несподіванкою. Ще у середу народний депутат України Анатолій Гриценко розповів, що депутати готують постанову щодо зміни календарного плану і не збираються залишати Київ до 3 жовтня, щоб не дати можливість Президенту оголосити дострокові вибори (згідно прямої норми Конституції, Президент може скористатися таким правом, бо Наша Україна вийшла 2 вересня коаліції, тож 3 жовтня настає місячний термін фактичної відсутності коаліції). “Щоб не було так, що приїжджає депутат з округу, а тут його генерал Гелетей зустрічає і каже: всі на вибори, Верховна Рада не працює”, - пояснив журналістам Анатолій Степанович.

Верховна Рада щосили пручалася виборам. Новостворена, хоча поки що і неоформлена, більшість, показувала Президенту, хто в домі господар.

Чого тільки вартий один закон про кримінальну відповідальність для Президента, якщо він розпустить Раду!

- Олено Леонідівно, ви, звичайно, можете “на голубом глазу” дати правове обґрунтування будь-якій законодавчій ініціативі членів вашої фракції. Але намагатися посадити Президента на сім років - це явний перебір, чи не так? - запитали ми у правниці Партії Регіонів Олени Лукаш.

- Так, подібна законотворча діяльність не потрібна. Але ми вже всі настільки звикли до порушень Конституції з боку Президента, що вже припинили на це реагувати. Вашу безпеку і безпеку держави забезпечує виконуючий обов’язки. Нами керують працівники Секретаріату Президента. Це взагалі неконституційний орган. У мене у руках три сьогоднішніх вета Президента... Скажіть, можна заветувати номер документу? Добре, що він не заветував папір. Так, у законів змінився вхідний номер. Так, реєстраційний номер документа змінився, бо прийшов інший склад парламенту. То що причина для вето? Я не в захопленні від нашої ініціативи щодо кримінальної відповідальності. Але коли право перестає бути правом, і стає підставою для зловживань, іншого виходу немає. Ми шукаємо спосіб правового примусу, ми його не збираємося садити, ми застерігаємо.

На запитання, що ймовірніше - вибори чи коаліція із БЮТ - пані Лукаш відповіла:

- І якщо буде створена більшість і якщо не створена, то, гадаю, що він видасть указ, тільки із різним формулюванням.

- І я не виключаю, що вибори відбудуться, - сказав нам регіонал Василь Хара. - Успішними поки що наші переговори з БЮТ не назвеш, хоча вони тривають. Я думаю, що Президент хоче провести вибори, підм`яти результати, розписати місця у сесійній залі, як вирішать у Секретаріаті. Я чув, що у Президента є програма, яку схвалила Америка, про те, що йому дозволили йти на вибори, створити нову “національну більшість”. Якщо ми увійдемо у вибори й приймемо правила гри Президента, то це погано. У нас мало шансів, враховуючи, що у нього силові структури, йому плювати на Конституцію і він робитиме все, що захоче. Слухайте, хто буде переможці: “Наша Україна”, “ЄЦ” протягнуть, плюс блок Литвина і Яценюк, якщо йому віддадуть Трудову Партію покійного Михайла Сироти. Регіонам хочуть віддати двадцять процентів. Потім вони ж втягують у коаліцію БЮТ, і все починається знову, але Президент продовжує грати свою гру і проводити свій курс.

(До речі, у блоці Литвина цю інформацію щодо передачі (чи купівлі?) партії для Яценюка ніхто не спростував. Не буду поки що оцінювати ідею, але все ж могли б хоча сорок днів почекати, а потім заглядати до політичного спадку Михайла Дмитровича).

Я - не прихильниця “теорії змов”, неважливо чи то змова Кремля, чи то благословення Вашингтону. Але деколи і мені оці всі твердження про російську чи американську руку здаються небезпідставними. Ну як пояснити, що раптом сьогодні у порядку денному Верховної Ради з’явився проект Олександра Лавриновича закону 3183 “Про всеукраїнський референдум”, який був прийнятий легко. Пояснюю, що механізму волевиявлення і імплементації результатів референдуму у “життя” в Україні не існувало. Але референдум (з мотивацією: давайте спитаємо в народу, що хоче він) завжди використовувався прихильниками антиНАТО та апологетами двомовності. Бо якщо сформувати механізм втілення результатів референдуму у життя, а потім спитати волю народу, правильно його попередньо налаштувавши, то можна провести будь-яке рішення. І поясність мені, чому бютівець Павло Мовчан відмовився за закон про референдум голосувати: “Я не буду, я знаю, до чого це може призвести”. Нагадаю, що проведення референдуму щодо вступу України в НАТО було однією з головних фішок СДПУ(о) та блоку “Не Так”. І ми не можемо виключати, що оцей закон став пунктом у пакеті домовленостей між БЮТ та Партії Регіонів. Як не можемо не розуміти, що сусідня з Півночі країна була б дуже не проти, щоб український народ волевиявив своє бажання нейтрального статусу України та двомовності.

У кулуарах бютівець Андрій Портнов розповідав журналістам, що “закон про референдум створює механізм та процедуру волевиявлення, як факту безпосередньої демократії. Закон 1991 року застарілий, він не може бути імплементований. Але демократія повинна мати такий механізм... А наступного тижня буде внесений закон про місцевий референдум, який набере конституційну більшість".

- Дасть поштовх для визначення статусу другої державності та позаблоковості? - перебили ми Андрія Володимировича. - Ці ж теми будуть першими внесені на референдум?

- Ніхто не може позбавити громадян права ставити будь-які питання. У тому числі і згадані вами.

Сьогодні Конституційний Суд оголосив Тимчасовий Регламент ВР недійсним. Для чого Президенту знадобилося рішення КС щодо визнання діючого Регламенту недійсним? Всі опитані нами депутати вважають: для того, щоб отримати право на швидкий розпуск парламенту, для оголошення указу вже 3 жовтня. Потім з’явилася взагалі дивне формулювання, бо якщо Регламент був недійсний, то і закони прийняті у час, коли Верховна Рада працювала за цим Регламентом – теж недійсні. Виглядає як повна маячня. Тим більше, що Верховна Рада поквапилась і прийняла новий Регламент (не як закон, а як акт).

- Одночасне ветування “Закону про організацію роботи Верховної Ради" і визнання неконституційним постанови про Регламент паралізує роботу Верховної Ради. Через КС Президент намагається паралізувати роботу законодавчого органу, - каже пані Лукаш.

До чого схиляється фракції БЮТ? Як це не дивно, більшість опитаних нами бютівців оцінюють ймовірність дострокових виборів 50 на 50. А щодо ймовірності альянсу із Регіонами, то думки розходяться. Сергій Соболєв каже, що ніколи. Віталій Писаренко, один з молодих офіційних речників партії, каже, що“останню крапку поставлять загрози, які можуть виникнути у зв’язку із виборами. Бо якщо країна стоятиме перед загрозою узурпації влади Президентом, то депутати задумаються."

У чому Партія Регіонів та БЮТ єдині, це у тому, що у випадку дострокових виборів вони погодяться на них, якщо вони будуть разом із достроковими виборами Президента. Про це у коментарях казали і Олена Лукаш, і віце-спікер бютівець Микола Томенко. “Я, як громадянин, готовий йти на вибори через два місяці, але тільки разом із Президентом. Бо так ми не вирішуємо конфлікт. Ми одну сторону конфлікту міняємо, а друга залишається. Тож слід змінити обидві сторони”, - зауважив Микола Володимирович.

Ще один бютівський депутат-політолог Володимир Полохало також вважає ймовірність виборів високою і також підкреслив, що такі вибори повинні проводитися одночасно із президентськими. “Це було б чесно, політкоректно і відповідало б настроям населення”, - сказав Володимир Іванович. На думку, депутата, “президентське оточення вже переконало гаранта, що можна йти на вибори, і що нібито він заготував такий указ на 3 жовтня”.

“Наша Україна” під час пленарного засідання все більше педалювала тему зняття депутатської недоторканості. Вони у більшості своїй мало вірять у ймовірність виборів. “Перемовини між БЮТ та Партією Регіонів набираються все більших обертів, - стверджує Руслан Князевич.- Якщо вони створять коаліцію, то не буде підстав для розпуску. Про це кажуть і в кулуарах, закон про референдум це підтверджує. Але тільки 116 бютівців голосували за референдум, ще сорок не голосували. Гадаю, що процес протягування закону буде довгий, Президент ветуватиме цей закон. Але для обох фракцій, партнерів по коаліції, цей закон – гарантія їхніх домовленостей. Дії Регіонів і БЮТ синхронізовані, вже є постанова зробити не тільки наступний, але і наступний за ним тиждень – пленарним.

Думку нашоукраїнців найчіткіше висловив Владислав Каськів:

- У житті політиків настають моменти, коли інстинкт самозбереження має менше значення, ніж принципи. Процеси, які відбуваються у парламенті, руйнують державність. Нікого вже не можна злякати словами, але зупинити процеси неможливо. А наслідком може стати знищення держави і її територіальної цілісності. Для людей, які прийшли у парламент відстоювати принципи, вже наважливо, що буде на виборах, і неважливо, чи стануть вони депутатами. Депутати нашої фракції готові зупинити антиконституційну діяльність парламенту. Можна аналізувати, хто у цій ситуації крайній. Можна шукати винуватого. Але це краще робити через десять років...

Маша Міщенко