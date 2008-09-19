Янукович: Партія регіонів готова йти на дострокові вибори

Партія регіонів готова піти на дострокові парламентські вибори, якщо не вдасться домовитись про створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив учора в Луганську.

Він відзначив, що будь-які варіанти коаліції є незручним, тому, якщо не вдасться досягти домовленостей, Партія регіонів готова піти на дострокові вибори і добиватися перемоги.

«Жодній силі з «помаранчевої» команди вірити не можна», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він попросив жителів Луганської області взяти активну участь у виборах і проголосувати за Партію регіонів.

«Ми просимо вас, луганці, піти на наступні вибори. Нам не вдалося минулого разу перемогти через те, що на південному Сході України була низька явка на виборах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він відзначив, що конкурентів «закидати шапками» не вийде, потрібно голосувати спільно. «Без ваших голосів» свою політику втілювати не зможемо», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також відзначив, що коаліція демократичних сил була приречена. «Ще під час створення так званої демократичної коаліції наприкінці 2007 року ми були готові до її розвалу, а, отже, – й до нових виборів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Помаранчева влада», яка обмежувала ваші права, розвалилася остаточно. І більше обманювати людей не вийде!», - сказав лідер Партії регіонів. За його словами, «помаранчева влада» загрожує миру, добросусідським відносинам з Росією.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, «доки «помаранчеві» не підуть, країна не житиме спокійно».

Він відзначив, що на Луганщині дуже багато невирішених проблем, і пожалів, що Партії регіонів свого часу не дали працювати, аби вирішити всі гострі питання.

«Ми говорили їм про необхідність об`єднатися, щоб працювати. Але очиститися від іржі їм не вдалося. Тому коаліція розпалася», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.