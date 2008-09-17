Яценюк написав заяву про відставку

Арсеній ЯЦЕНЮК подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, вчора було оголошено про припинення діяльності коаліції демократичних сил, процедура юридично була завершена, але «політично вона не завершена».

Він заявив: «Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що саме тому оголошує про свою відставку з посади голови ВР.

«Що стосується роботи парламенту, то заяву я направляю в Регламентний комітет, і, відповідно до вимог тимчасового регламенту, до того моменту, поки не буде розглянуто це питання, я буду далі продовжувати керувати парламентом», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він закликав усіх депутатів «бути чесними перед собою і перед людьми, які нас вибрали».