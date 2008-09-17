БЮТ і ПР лякають Ющенка вже не імпічментом, а тюрмою

У Верховній Раді зареєстрований ну дуже незвичайний законопроект. Його автори – а це депутати з фракції БЮТ Андрій Портнов і Святослав Олійник, а також парламентарій з фракції Партії регіонів Олександр Лавринович – пропонується внести зміни до трьох статтей Кримінального кодексу.

Цей проект закону зовсім не великий, але норми, що містяться в ньому, настільки неординарні і скандальні, що шуму у вітчизняному політикумі він напевно наробить дуже багато.

Так, пропонується внести зміни до ст. 340 КК, що визначає відповідальність за «незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів і демонстрацій». Покарання за здійснення таких дій співробітниками правоохоронних органів, військовослужбовцями збройних сил, СБУ, внутрішніх військ МВС або Управління держохорони - позбавлення їх волі строком від трьох до шести років. За відповідний наказ або розпорядження ще більше – від п`яти до десяти років. Якщо ж у результаті дій співробітників правоохоронних органів або військових загинуть люди, суд зможе призначати винним довічний термін.

Також цей законопроект передбачає кримінальну відповідальність і покарання у вигляді позбавлення свободи строком від двох до п`яти років за «створення штучних перешкод використанню державними діячами будівель або споруд, що забезпечують роботу органів державної влади». Державними діячами автори документа пропонують вважати всіх вищих посадовців країни - зокрема, Президента, прем`єра, спікера, міністрів, народних депутатів, членів Центрвиборчкому і главу ФДМ.

Проте найбільш інтригуюча законодавча ініціатива в цьому проекті – це кримінальна відповідальність для президента за незаконний розпуск парламенту: «Узурпація державної влади шляхом дострокового припинення повноважень Верховної Ради у спосіб, що суперечить Конституції, карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років». Ось така політична «ядерна бомба» під Президента!..

Що ж означає така «зухвала» законодавча ініціатива в сьогоднішніх умовах? Чого хотіли добитися фракції Партії регіонів і БЮТ, реєструючи даний законопроект?

Можна сміливо стверджувати тільки одне – найменше згадані політичні сили турбувалися про збереження прихильності до себе глави держави Віктора Ющенка і його Секретаріату. Адже основна ідея законопроекту – це неприкрита погроза нинішньому Президентові.

Основний же підтекст документа очевидний. Регіонали і бютівці мають намір і далі голосувати у Верховній Раді за законопроекти, направлені на скорочення повноважень Президента. Але при цьому вони побоюються, що Віктор Ющенко не дозволить їм довести заплановане до кінця, для чого розпустить парламент – навіть якщо на те не буде належних юридичних підстав.

Ну що ж! Політичне протистояння в Україні набирає обертів. При цьому просто впадає в око та «дивовижна» злагодженість, яку в черговий раз демонструють БЮТ (вважай – Тимошенко) і Партія регіонів (вважай – Янукович).

Михайло Маркелов