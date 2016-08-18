Путін кілька місяців пропонує Обамі укласти невигідну для України угоду - The Times

Про це пише Роджер Бойз на сайті британського видання The Times, повідомляє ZN.ua.

"Обамі час прокинутися і подивитися, що він зробив: нову військову вісь на Близькому Сході, скріплену презирством до Вашингтону", - йдеться в статті.

Як стверджує автор, Путін сподівається укласти угоду з Обамою в останні кілька місяців. Суть її в тому, що США повинні відступити від України, тоді Росія припинить "загравати" з Туреччиною.

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Москва впевнена, вважає автор, що Вашингтон швидше зацікавлений в утриманні Туреччини в НАТО, ніж у продовженні конфлікту через анексію Криму. У свою чергу, європейці явно більше бажають збереження міграційної угоди з Анкарою, ніж вступу України в ЄС. Кремль при цьому не виключає перемогу на президентських виборах кандидата від демократів Хілларі Клінтон, і він дуже зацікавлений в такій угоді.

"Можливо, Обама не буде достатньо зацікавлений у такому компромісі, його час минає швидко. І Путін про це добре знає. Хіба не Рональд Рейган ефективно використовував його невдалий період, проводячи діалог з Михайлом Горбачовим, що заклало основу для закінчення холодної війни?", - резюмує автор.