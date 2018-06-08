Комедія із створення “нової старої більшості” закінчується?
"Скажіть, а розмови про екстрадицію Лазаренка - це спроба зробити новорічний подарунок Тимошенко? Приїжджає він і дає інтерв’ю... А потім – вибори, - запитуємо. - Все може бути. На війні, як на війні..."
Ця п’ятниця, здається, продемонструвала, що насправді попри гру під назвою “створення коаліції БЮТ – НУ-НС – блок Литвина”, все йде за старим планом. Порядок денний засідання (важливий насправді документ був сформований без участі “НУ – НС”) консолідовано голосується ПР та БЮТ. У тому порядку, до речі, стоїть зміна календарного плану, за яким наступний тиждень – знову призначається пленарним. Нагадаємо, що народні депутати серйозно стурбовані можливістю Президента 3 жовтня оголосити дострокові вибори до парламенту, і тому від гріха подалі вирішили сидіти у Києві.
|Юлія Тимошенко
У кулуарах у останній пленарний день майже порожньо, коментарі дають офіційні речники партій.
- Пані Ганно, ви ж вже нас приготували, що буде більшість Партії Регіонів і БЮТ. То чому ваш лідер сказав, що ви вийшли з переговорів? – запитали ми у регіоналки Герман.
- Ми не вийшли. Ми їх призупинили. Треба ж їм дати ще побавитися у відродження коаліції, - посміхнулася вона.
|Валерій Писаренко
- А ви вірите у ці переговори?
- Признаємося, коли слухаєш про них цілий день, то починаєш вірити...
- Скажіть, якби наші колишні партнери хотіли б коаліції, чи заявляв би Балога, що 101 процент будуть дострокові вибори? Чи робив би, перебуваючи у Штатах, такі різкі заяви на адресу прем’єра Президент? – слушно запитує у відповідь Валерій Писаренко.
Ми точно не знаємо, хто з політиків розпочав гру “створення коаліції “БЮТ – НУ-НС – блок Литвина”. Може всі три політисили були не проти продемонструвати виборцям своє бажання нової демкоаліції, зміцненої Литвином. Але весь поза і вчорашній політичний день пройшов саме під знаком цієї теми. За версією наших джерел з “Нашої України – Народної Самооброни”, Юлія Тимошенко відправила нацдемів Володимира Яворівського та Павла Мовчана з БЮТу на ці переговори до НУ-НС “випустити пару”. Плюс до того шість партій блоку, а насправді “шість людей”, як їх єхидно називають нашоукраїнці, “кліка Тимошенко в НУ-НС” сказали, що вони готовівести такі перемовини. Нашоукраїнці мусили сідати за стіл переговорів, хоча і не вірили у їхню результативність, щоб не бути звинуваченими у небажанні працювати із БЮТ. Сьогодні на засідання фракції “НУ-НС” звучали цікаві вислови. Наприклад, самооборонець Володимир Стретович заявив, за словами наших співрозмовників, “ми мусимо принципово – без жодних принципів створювати коаліцію із БЮТ”. Решта представників шести партій блоку, які робили згадану заяву, за нашими джерелами, пропонували дуже складний процес: спочатку створюється офіційна група переговорників з БЮТ, потім на політраді узгоджуються кандидатури, потім принципи нової коаліції. Мамо рідна, це мухи з тої нудьги дохнуть... Кому потрібне оце повторне створення?
Позиція лідера “НУ – НС” В’ячеслава Кириленка доволі проста. “Ми вимагаємо відкликати закони, прийняті 2 вересня і вже заветовані Президентом. Нехай у порядок денний будуть внесені наші законопроекти щодо кримінальної відповідальності за невизнання Голодомору, нехай буде сформована позиція БЮТ по Грузії. І це буде крок з відновлення довіри і більшості”, - це він заявив сьогодні на брифінгу.
|Нестор Шуфрич
Кириленко виступив другим. Коли на брифінгу його запитали, де він вчора був і чому не прийшов на зустріч із лідеркою БЮТ та Литвиним, він сказав, що був у Президента, про це всі знали, і йому просто не повідомили завчасно про цю зустрічі. Наскільки нам відомо, сам Кириленко взнав про те, що переговори призначені на восьму вечора за годину до початку із сайту БЮТу. З одного боку, виглядає так, що його там так хотіли, як він їх боявся... З іншого боку, не можна не припустити, що Віктор Андрійович не благословив Кириленка цю зустріч.
Інший момент – чому сьогодні порядок денний був створений без участі НУ-НС? Вони не прийшли? Але коли вони з’явилися в залі... Оголосіть перерву, і запросіть НУ-НС для внесення у порядок денний їхніх пропозицій... І що такого, якби у цьому порядку денному з’явилася би постанова про відзначення 75-річчя Голодомору, як наполягає НУ-НС? Що тут такого? Провести жалобні заходи, тим більше тоді, коли Росія реве про “провал нашої затії щодо Голодомору”?
Сьогодні в кулуарах не обійшлося без ефектів. Наприклад, затійники-політтехнологи із Самооборони витягнули “секретний список” самоборонців, у якому напроти кожного прізвища стоїть підпис тих, хто хоче створювати коаліцію із БЮТ. Дев’ятнадцять підписів – Народної Самоборони. Кажуть, всі – один в один, хто 2 вересня голосував за тимчасові слідчі комісії, зараз як один ставлять підпис за коаліцію НУ – НС із БЮТом. Журналісти, як заведені, із камерами почали буйно це все знімати. Хто б сумнівався, що всі самоборонці зараз будуть казати, що вони за більшість із БЮТом, і навіть показувати підписи, ніби “документальні підтвердження”. Ясно, що ви хочете більшість, бо дострокові вибори закриють для більшості з вас новий партійний список. Але тут не папір потрібний із вашими підписами – тут потрібні вчинки, голосування. Наприклад, по Голодомору, а не лише по закону про тимчасові слідчі комісії, чи СБУ.
- Вчите російську? Тепер україномовні держслужбовці мали би взяти собі факультатив російської для роботи у південних і східних регіонах, - запитали ми у бютівця Ігоря Гриніва.
- Я її знаю, - скупо відповів Гринів.
|Андрій Шкіль
- Скажіть, а розмови про екстрадицію Лазаренка - це спроба зробити новорічний подарунок Юлії Володимирівні? Приїжджає Павло Іванович і дає розгорнуте інтерв’ю про спільну з Тимошенко комсомольську діяльність на зорі українського капіталізму. А потім – дострокові вибори, - запитуємо ми у депутатів.
- Все може бути. На війні, як на війні, - засміявся нунсівець Павло Жебрівський.
Маша Міщенко