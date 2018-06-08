Комедія із створення “нової старої більшості” закінчується?

Ця п’ятниця, здається, продемонструвала, що насправді попри гру під назвою “створення коаліції БЮТ – НУ-НС – блок Литвина”, все йде за старим планом. Порядок денний засідання (важливий насправді документ був сформований без участі “НУ – НС”) консолідовано голосується ПР та БЮТ. У тому порядку, до речі, стоїть зміна календарного плану, за яким наступний тиждень – знову призначається пленарним. Нагадаємо, що народні депутати серйозно стурбовані можливістю Президента 3 жовтня оголосити дострокові вибори до парламенту, і тому від гріха подалі вирішили сидіти у Києві.

Можна лише робити ставки на те, як швидко ми почуємо схожу на скорботну заяву членів БЮТ, що “всі зусилля щодо переговорів витрачені намарне”. Я вже бачу, як вийде Юлія Володимирівна вся у білому, або у строгому сірому із трояндочкою, гляне чесними очима у вічі журналістів і скаже, щось таке: “Наші партнери продемонстрували свою повну несамостійність і небажання стабільності. Їх хвилює тільки другий термін їхнього Президента, узурпація ним влади ... і тому ми вимушені створити тимчасову стабілізаційну більшість, яка візьме на себе відповідальність і не дасть скотитися країні у прірву...” Ну далі ви уявляєте... І ще цікаво, як це все обставить Віктор Федорович. Ну йому то що з цього... Це у таких зв’язках репутація дівчини псується, а чоловікам такі речі завжди прощаються... Кулуарами ходить ще одна чутка, що БЮТ пригальмував переговори із регіонами, бо таки побоюється реакції Західної України на їхній альянс із донецькими. Борис Тарасюк, якого нібито лідерка БЮТ долучає зміцнювати західноукраїнський вектор і пояснювати виборцю причини ймовірного блокування із ПР, кажуть не дуже впорується із завданням. Подейкують, що Тернопільська, Франківська та Львівська організації Народного Руху заявили, що ніколи не приймуть такої коаліції. А чисельно ці організації – половина Руху.

У кулуарах у останній пленарний день майже порожньо, коментарі дають офіційні речники партій.

- Пані Ганно, ви ж вже нас приготували, що буде більшість Партії Регіонів і БЮТ. То чому ваш лідер сказав, що ви вийшли з переговорів? – запитали ми у регіоналки Герман.

- Ми не вийшли. Ми їх призупинили. Треба ж їм дати ще побавитися у відродження коаліції, - посміхнулася вона.

- Пане Валерію, - звернулися ми до бютівця Валерія Писаренка, - ви ж казали, що майже все “на мазі” і буде коаліція БЮТ та Партії Регіонів? А вчора цілий день з’являється інформація, що засідаєте з іншою фракцією, ще й ввечері планувалося, що відбудуться зустрічі фракцій БЮТ та НУ-НС. Правду не скажете, то хоч натякніть...

- А ви вірите у ці переговори?

- Признаємося, коли слухаєш про них цілий день, то починаєш вірити...

- Скажіть, якби наші колишні партнери хотіли б коаліції, чи заявляв би Балога, що 101 процент будуть дострокові вибори? Чи робив би, перебуваючи у Штатах, такі різкі заяви на адресу прем’єра Президент? – слушно запитує у відповідь Валерій Писаренко.

Ми точно не знаємо, хто з політиків розпочав гру “створення коаліції “БЮТ – НУ-НС – блок Литвина”. Може всі три політисили були не проти продемонструвати виборцям своє бажання нової демкоаліції, зміцненої Литвином. Але весь поза і вчорашній політичний день пройшов саме під знаком цієї теми. За версією наших джерел з “Нашої України – Народної Самооброни”, Юлія Тимошенко відправила нацдемів Володимира Яворівського та Павла Мовчана з БЮТу на ці переговори до НУ-НС “випустити пару”. Плюс до того шість партій блоку, а насправді “шість людей”, як їх єхидно називають нашоукраїнці, “кліка Тимошенко в НУ-НС” сказали, що вони готовівести такі перемовини. Нашоукраїнці мусили сідати за стіл переговорів, хоча і не вірили у їхню результативність, щоб не бути звинуваченими у небажанні працювати із БЮТ. Сьогодні на засідання фракції “НУ-НС” звучали цікаві вислови. Наприклад, самооборонець Володимир Стретович заявив, за словами наших співрозмовників, “ми мусимо принципово – без жодних принципів створювати коаліцію із БЮТ”. Решта представників шести партій блоку, які робили згадану заяву, за нашими джерелами, пропонували дуже складний процес: спочатку створюється офіційна група переговорників з БЮТ, потім на політраді узгоджуються кандидатури, потім принципи нової коаліції. Мамо рідна, це мухи з тої нудьги дохнуть... Кому потрібне оце повторне створення?

Позиція лідера “НУ – НС” В’ячеслава Кириленка доволі проста. “Ми вимагаємо відкликати закони, прийняті 2 вересня і вже заветовані Президентом. Нехай у порядок денний будуть внесені наші законопроекти щодо кримінальної відповідальності за невизнання Голодомору, нехай буде сформована позиція БЮТ по Грузії. І це буде крок з відновлення довіри і більшості”, - це він заявив сьогодні на брифінгу.

Цікавий був момент. Вийшов собі Кириленко на прес-пункт давати брифінг, а тут Нестор Шуфрич, як з табакерки, підскочив. Очі палають, сам посміхається – вогонь. Відсунув Кириленка і запитує його, пильно дивлячись у камери: “Ну, що, Славо, де твоя більшість з БЮТом і блоком Литвина, ти ж обіцяв”. Слава відійшов, Нестор журналістам палко так сказав, що Кириленко чинить не по-чоловічому і пішов. Ну, Нестора зрозуміти можна, у нього свій інтерес... Фракційний. Дуже хоче з БЮТом поблокуватися...

Кириленко виступив другим. Коли на брифінгу його запитали, де він вчора був і чому не прийшов на зустріч із лідеркою БЮТ та Литвиним, він сказав, що був у Президента, про це всі знали, і йому просто не повідомили завчасно про цю зустрічі. Наскільки нам відомо, сам Кириленко взнав про те, що переговори призначені на восьму вечора за годину до початку із сайту БЮТу. З одного боку, виглядає так, що його там так хотіли, як він їх боявся... З іншого боку, не можна не припустити, що Віктор Андрійович не благословив Кириленка цю зустріч.

Інший момент – чому сьогодні порядок денний був створений без участі НУ-НС? Вони не прийшли? Але коли вони з’явилися в залі... Оголосіть перерву, і запросіть НУ-НС для внесення у порядок денний їхніх пропозицій... І що такого, якби у цьому порядку денному з’явилася би постанова про відзначення 75-річчя Голодомору, як наполягає НУ-НС? Що тут такого? Провести жалобні заходи, тим більше тоді, коли Росія реве про “провал нашої затії щодо Голодомору”?

Сьогодні в кулуарах не обійшлося без ефектів. Наприклад, затійники-політтехнологи із Самооборони витягнули “секретний список” самоборонців, у якому напроти кожного прізвища стоїть підпис тих, хто хоче створювати коаліцію із БЮТ. Дев’ятнадцять підписів – Народної Самоборони. Кажуть, всі – один в один, хто 2 вересня голосував за тимчасові слідчі комісії, зараз як один ставлять підпис за коаліцію НУ – НС із БЮТом. Журналісти, як заведені, із камерами почали буйно це все знімати. Хто б сумнівався, що всі самоборонці зараз будуть казати, що вони за більшість із БЮТом, і навіть показувати підписи, ніби “документальні підтвердження”. Ясно, що ви хочете більшість, бо дострокові вибори закриють для більшості з вас новий партійний список. Але тут не папір потрібний із вашими підписами – тут потрібні вчинки, голосування. Наприклад, по Голодомору, а не лише по закону про тимчасові слідчі комісії, чи СБУ.

- Вчите російську? Тепер україномовні держслужбовці мали би взяти собі факультатив російської для роботи у південних і східних регіонах, - запитали ми у бютівця Ігоря Гриніва.

- Я її знаю, - скупо відповів Гринів.

Відверта відповідь. Інший бютівець Андрій Шкіль каже, що те, що вони голосували за закон про держслужбу тільки у першому читанні, в цілому закон теж пройде, тільки вже без статей щодо права двомовності для офіційного діловодства. Насправді, несерйозна “відмазка”, бо коли закон містить неприйнятні світоглядні речі, депутати відмовляються за нього голосувати, відправляючи на доопрацювання. Дехто з помічників депутатів-бютівців каже, що їхні патрони до голосування цей закон у вічі не бачили: що сказали зранку проголосувати, те й вони голосували.

- Скажіть, а розмови про екстрадицію Лазаренка - це спроба зробити новорічний подарунок Юлії Володимирівні? Приїжджає Павло Іванович і дає розгорнуте інтерв’ю про спільну з Тимошенко комсомольську діяльність на зорі українського капіталізму. А потім – дострокові вибори, - запитуємо ми у депутатів.

- Все може бути. На війні, як на війні, - засміявся нунсівець Павло Жебрівський.

Маша Міщенко