6 із 9 партій блоку НУ-НС хочуть в суботу підписати «коаліцію трьох»

6 із 9 партій, які входять до блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, виступають за підписання в суботу, 27 вересня, коаліційної угоди між НУ-НС, Блоком Юлії Тимошенко і Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат від НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК.

Він зазначив, що йдеться про партії: “Вперед, Україно!”, Християнсько-демократичний союз, Партія захисників Вітчизни, УРП “Собор”, Європейська партія України, Народний Рух України.

“Ми за те, щоб вже в суботу було підписано коаліційну угоду”, - підкреслив депутат.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що сьогодні “час тестів і ультиматумів закінчився”, треба проводити переговори, не виставляючи жодних ультиматумів своїм союзникам.

За його словами, також всі 6 партій ініціюватимуть проведення засідання політичної ради блоку НУ-НС з цього питання.

М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що про це рішення від імені 6 партій оголосив на консультаціях, які сьогодні проходять між представниками НУ-НС та БЮТ (на даний час Блок Литвина не бере участі в консультаціях - УНІАН).

Довідка УНІАН. До блоку НУ-НС входять: громадянська партія "Пора", Європейська партія України, Народний Рух України, партія “Народний Союз Наша Україна”, Партія захисників Вітчизни, Християнсько-демократичний союз, партія "Вперед, Україно!", Українська народна партія і Українська республіканська партія “Собор”.