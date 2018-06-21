Чим закінчаться завтрашні консультації Президента?

Завтра Віктор Ющенко повинен провести консультації щодо розпуску парламенту. (Цікаво, що ніде чітко не було сказано, що саме за зустрічі і консультації пройдуть, з ким, в якому форматі).

Що означають завтрашні консультації: останній шанс для створення коаліції чи процесуальну необхідність для оголошення дострокових виборів. Якщо так, то на кого спиратиметься Президент, складаючи новий партійний список? Чи потраплять туди представники п`ятьох поважних партій, які так відчайдушно агітували за відновлення альянсу з Тимошенко і критикували лідера власної фракції? Усі ці питання УНІАН поставив експертам.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій: УКАЗ - НЕ ЗАВТРА, SURPRISE IS SURPRISE...

Завтрашня зустріч - це остання спроба створити коаліцію. Її формат не свідчить про те, що йдеться про процесуальну необхідність. Процесуальна необхідність, яка відкриває юридичну можливість для розпуску парламенту, - це чітко заявлені зустрічі Президента з лідерами парламентських фракцій і керівництвом парламенту. Завтра ж відбудеться ряд різноформатних зустрічей і, враховуючи те, що в останні дні ретельно уникає слова "консультації" (йдеться саме про зустрічі), завтра з-під пера Президент не вийде указ про дострокове припинення повноважень нині чинного парламенту. У Президента є бажання вийти з кризи з найменшими втратами, ну а те, що гуляють-ходять-кружать різні чутки, то це або вміло зроблена інтрига, вміло підігрітий інтерес до події, або свідчення невротичного стану нашої політичної спільноти. Представники останньої, хто з азартом, хто із страхом, хто з тривогою, чекають повідомлення про припинення повноважень нині чинного парламенту. Чутки про нібито зарезервовані чи перерезервовані бігборди, ефірного часу на користь Президента або його сили свідчать, що це добре продумана технологія. Використовується вона, щоб дата виходу указу була сюрпризом для політиків. Ну дуже все прямолінійно було б: запустити чутку, що Президент виступатиме по всіх телеканалах і в цей час справді виходить Ющенко і виголошує указ. Ну це не в стилі нашої політики. Surprise is surprise, як кажуть в американських блокбастерах і кінокомедіях.

Що до майбутнього списку. У тих людей, які очолюють згадані вами партії, перспектива така: або йти, або здаватися до того, хто прийме. Оскільки навряд чи їх Президент прийме. Вони переходять від тата до мами. Поміняли патріархат на матріархат. Частина з них опиниться в блоці Тимошенко. А частина, адже це відомі політики, лідери партій, хай вони під своїми прапорами підуть у Верховну Раду України. А чого вони такі розумні? Критикують, качають права. Ну то, будь ласка, хлопці: партійний прапор вам у руки! І на бігову доріжку – стартовий пістолет вже піднятий. Вперед.

Володимир Фесенко, глава правління Центру політичних і прикладних досліджень «Пента»: ШАНС НА СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ Є

Я не думаю, що завтрашня зустріч Президента з фракцією – консультація перед розпуском. (Я так розумію, що буде зустріч з власною фракцією або ж з керівниками політичних партій, представлених у фракції).

Якщо в ці ж дні, сьогодні – завтра - післязавтра, після візиту Ющенка до Італії відбудуться ще такі ж зустрічі Ющенка із спікером парламенту і лідерами фракцій, тоді це можна розглядати, як консультації перед можливим розпуском. Але два питання, які завтра обговорюватимуться: стратегія і тактика коаліційних переговорів з БЮТ, і питання, в якому форматі брати участь у виборах, якщо все-таки вони відбудуться. Шанс на створення коаліції є. Не знаю, останній він чи передостанній. Але може складеться ситуація, в якій, перефразовуючи Троцького, ні миру, ні війни, ні старої, ні нової коаліції, але парламент поки що не розпускати. І Президент, і фракція НУ-НС можуть виступати з дедалі новими вимогами до БЮТ. І все залежатиме від того, наскільки БЮТ залишатиметься поступливим. Чи йтиме він на подальші поступки президентській стороні. І на які саме поступки. Не знаю, який саме період часу (кілька днів чи кілька тижнів) парламент зможе працювати в такому безкоаліційному форматі. Де-факто якийсь час БЮТ і НУ-НС зможуть існувати, працювати, голосувати спільно за ті чи інші законодавчі ініціативи Президента, уряди, але де-юре коаліція перебуватиме в переговорному процесі. І якщо їх відносини знову зіпсуються (або не вдасться домовитися про грузинську резолюцію, або про порядок денний, або не вдасться оформити нову угоду), то тоді буде заявлено, що коаліційні переговори закінчилися безрезультатно. А Президент скаже: я дав ще час на останній шанс (на відновлення коаліції), його не вдалося реалізувати, доведеться розпускати парламент.

Михайло Погребінській, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології: ЙДЕТЬСЯ ПРО РОЗГРОМ ПАРЛАМЕНТУ...

Заплановано на завтра і те, і інше: зустріч зі своєю фракцією (незрозуміло навіщо) і консультації на предмет розпуску. Йдеться про реалізацію плану Ющенка щодо розгрому парламенту, і він послідовно йде до своєї мети. Шансів на створення коаліції - жодних, оскільки він явно дав зрозуміти, що коаліція можлива лише у випадку, якщо Тимошенко перестане бути прем`єр-міністром. Тимошенко на це не піде.

Андрій Єрмолаєв, директор центру соціально-політичних досліджень «Софія»: ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДЕ ВАЖЛИВИЙ САМ ФАКТ ОГОЛОШЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ...

Я думаю, що завтрашні консультації - це та формальна норма, яку бажає виконати Президент для того, щоб остаточно оформити право на рішення про розпуск парламенту. Питання в іншому: чи буде він застосовувати це право. Я не виключаю, що в нас повториться історія 2006 року. Коли, одержавши і оформивши процедурно право на таке рішення, Президент тягнув гуму і сам планував вигідні терміни. У будь-якому разі, завтрашні консультації - остаточний крок з оформлення права на розпуск парламенту. Я також не виключаю того, що не спрацюють превентивні заходи фракцій з неучасті в консультаціях. Схоже, для Президента буде важливий сам факт оголошення консультацій. І якщо хоч би одна сила прийде на них, то Президент трактуватиме консультацію, як подію, що відбулася. А всі, хто проігнорував, то це їх проблема. Чи прийдуть представники фракцій на завтрашні зустрічі, невідомо. Думаю, що саме сьогодні це стане предметом обговорення всередині фракцій. А якщо ж це формальний акт перед оприлюдненням указу, то неважливо, хто там буде. Навіть якщо прийде лише одна президентська партія, то консультації вважатимуться такими, що відбулися.

Що стосується майбутніх партійних списків для президентської сили, то думаю, що Наша Україна і Єдиний Центр будуть головними засновниками партійного списку. І лише зараз стало очевидним, чому таке значення надавалося паблісіті співробітникам Секретаріату. Думаю, що багато відомих імен співробітників Секретаріату стануть невід`ємною частиною списку і виконуватимуть роль публічних політиків, що омолодили команду Президента. З колишнього складу НУ-НС з`являться ще, як мінімум, два передвиборчі проекти. Мають шанс на самостійну гру і нацдеми, і колишня Правиця, спробує зіграти гру Луценко. Але я думаю, що Президент докладе зусиль, щоб уникнути помилок 2007 року, і будуть ще мінімум один-два спойлери, які дозволять йому в наступному парламенті вести плідні переговори про нову коаліцію. Президентові потрібна лояльна коаліція. Тому важливим є чинник часу, щоб розкрутити свої нові проекти. А що стосується згаданих вами п`ятьох партій, то вони виконали іміджеву функцію – показали, як все складно в Нашій Україні, але говорити про них, як про серйозних політиків і про їх партії, думаю, не варто. Думаю, що для Віктора Ющенка вони вже викреслені із списку.

Опитувала Маша Міщенко