Лідери 5 партій блоку НУ-НС вимагають терміново зібрати політраду та фракцію

Лідери 5 політичних партій, які входять у блок "Наша Україна – Народна самооборона", вимагають скликання засідання фракції НУ-НС та політради блоку для обговорення ситуації навколо створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер ХДС Володимир СТРЕТОВИЧ зазначив, що «керівництво (керівництво блоку НУ-НС, зокрема В’ячеслав КИРИЛЕНКО – УНІАН) зникло з парламенту».

За його словами, необхідно скликати засідання фракції, і щоб кожен депутат чітко заявив свою позицію щодо створення коаліції. Він повідомив, що «вчора вночі була випрацювана спільна коаліційна угода».

Лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК зазначив, що на сьогодні консультації про створення коаліції «практично призупинені».

Він наголосив, що «повна відповідальність за завал коаліційних переговорів лежить на керівництві фракції, на партії «Наша Україна».

Народний депутат, представник Народного Руху України В’ячеслав КОВАЛЬ також підтримує необхідність обговорення на засіданні фракції та на політраді питання створення коаліції.

Представник партії «Вперед, Україно!» Олег НОВІКОВ підкреслив, що всі питання, які ставились перед БЮТ, вирішені, і на сьогодні «немає жодних перешкод для створення демократичної коаліції».

Лідер Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН наголосив, що «кілька політичних авантюристів хочуть зараз залишити країну на 205-210 днів без дієздатного парламенту».

В.КОВАЛЬ повідомив, що на сьогодні позицію цих 5 партій підтримує 30 народних депутатів (фракція НУ-НС налічує 72 народних депутати).

Водночас він вважає, що позиція цих 5 партій підтримується більшістю народних депутатів він НУ-НС.