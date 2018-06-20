Генерал митної служби Салагор: На наших очах відбувається прихватизація всієї митниці

Найвищі чини СБУ Буковини просили мене оформляти арабські автомобілі за заниженою вартістю... Начальником безпеки призначено особу, за якою тягнуться кримінальні справи... З Києва нам погрожують відривати голови...

10 жовтня керівник Вадул-Сіретської митниці (Чернівецька область, українсько-румунський кордон), генерал митної служби, колишній перший заступник голови Державної митної служби України, депутат Чернівецької обласної ради (БЮТ) Микола Салагор заявив про те, що на нього чинять політичний тиск керівництво Держмитслужби та окремі народні депутати. Генерал закликав вище керівництво країни негайно втрутитись у ситуацію. (Докладніше дивіться тут). Наш кореспондент узяв інтерв’ю в Миколи Салагора:

Пане Салагор, приблизно два тижні тому керівництво Вадул-Сіретської митниці, яку ви очолюєте, оприлюднило в ЗМІ відкритий лист до керівництва держави, фракції БЮТ у парламенті та Чернівецької обласної ради, у якому просите захисту від тиску, який нібито необґрунтованими перевірками здійснює на вас Держмитслужба України та колишні парламентарі від БЮТ. А 22 жовтня наказом керівника Держмитслужби України Валерієм Хорошковським було ліквідовано Вадул-Сіретську митницю, на основі якої за два місяці мають створити митницю з центром у Чернівцях. Як ви можете прокоментувати таке рішення?

Тиск на нашу митницю розпочався з приходом нового керівництва Держмитслужби країни, а саме Валерія Хорошковського. Про це я можу стверджувати документально. Лише в цьому році Вадул-Сіретська митниця пережила понад 15 різних перевірок, які не виявили жодних порушень. Водночас пишуться, придумуються, фальсифікуються факти, які хочуть видати за зловживання керівництва митниці... Звісно, якби для цього були справді серйозні підстави, ми з б вами зараз не розмовляли.

Ще один прояв тиску на митницю – постійно й непомірно збільшували планові показники. Планові надходження підняли у 2–3 рази, хоча ми їх виконували. Це максимум, що може зробити Вадул-Сіретська митниця, оскільки всьому ж є межа! Крім цього, керівництво Держмитслужби видало, на мій погляд, ряд незаконних наказів про безпідставне проведення атестації співробітників нашої митниці, і ось тепер узагалі вершина всього – ліквідація самої Вадул-Сіретської митниці, яка існує вже 64 роки...

Ви гадаєте, що ліквідація Вадул-Сіретської митниці – реакція на ваше звернення до Президента та прем’єра?

Знаєте, останнім часом я взагалі нічого не виключаю. Доповідні на керівництво та колектив нашої митниці писав директор департаменту власної безпеки Костянтин Бриль, який є новим працівником у митній службі й наближеним до голови Держмитслужби Валерія Хорошковського. Далі писалося «погоджено», і ніхто не зважав на наші пояснення, коли ми аргументовано доводили панові Хорошковському, що це все повна маячня. Таких фактів надзвичайно багато...

Наприклад?

Пригадую, перевіряється ешелон бензину з Румунії, який проходив митне оформлення. Комісія у своєму акті пише, що спочатку там було виявлено понад 300 тонн зайвого бензину, а потім, виявляється, що вже на вісім тонн пального менше! Ніхто не звертає уваги на те, що заявлена нами митна вартість бензину була визнана правильною і підтверджена румунською стороною. Натомість більш як тиждень комісія з митною вартою тримає на перевірці цей ешелон, у результаті чого в акті з’являється приблизно така фраза: «Візуально ешелон з більш як 30 цистерн перемістився на таку-то відстань на іншу колію». Тобто прозорий натяк на те, що цистернами рухали і десь дівали бензин. Виходить, що приїхали Давид Коперфільд чи Ємеля Дурник і за щучим велінням перемістили цей ешелон?! І таких моментів, повторюся, надзвичайно багато.

І з чого все почалося? Хто й чому має на вас «зуб»?

За 21 рік роботи на мене багато хто міг наростити цей «зуб». Тим більше що у 2005 році я займав посаду першого заступника голови Держмитслужби України. Крім цього, по всій державі я очолював 13 різних митних структур, де багатьом ласим до легкої наживи перейшов дорогу. Не знаю… Може тому на мене зляться, бо щоранку не роблю манікюр, як вони?

(Як писала «Українська правда», у 2005 році тодішній керівник Держмитслужби України Володимир Скомаровський фактично звинуватив Миколу Салагора у створенні корупційної вертикалі, що той нібито примушував керівників митниць платити йому данину з тіньових оборотів. У свою чергу, Салагор публічно спростував усі звинувачення, назвавши Скомаровського «контрабандистом з досвідом» та звинуватив його у контрабанді автомобілів з Європи з залученням приватних вінницьких фірм, де він чи його родичі були засновниками. За даними УП, Скомаровський вважався дуже близькою людиною до тодішнього секретаря РНБО Петра Порошенка. Салагор, у свою чергу, був куратором програми "Контрабанда – стоп", яку запровадив перший уряд Тимошенко і якою особисто прем’єр дуже пишалася. Саме під час розпалу тодішнього конфлікту між главою уряду и секретарем РНБО, пан Салагор та ще близько 50 керівників різних ланок у митних органах змушені були написати заяви на звільнення. – Авт.).

У відкритому листі до керівництва держави, де ви скаржитеся на наїзди на Вадул-Сіретську митницю з боку Держмитслужби та нардепів, згадується лише одне прізвище – колишнього бютівця-перебіжчика Ігоря Рибакова та «членів його команди». Це всі, хто на вас останнім часом тиснув?

Та не один Рибаков... Таких вистачає, звісно, їх дуже багато. Кожен божий день тебе схиляють до тих чи інших протиправних дій. Наприклад, найвищі чини в СБУ Буковини просили мене зареєструвати якусь одеську фірму й оформляти арабські автомобілі, які мали продаватися в Україні, за заниженою митною вартістю на 40–50%. Звісно, я відмовився. Після цього почався надзвичайно шалений тиск на митницю, дискредитація мене як керівника в різних київських структурах.

І давно це було?

Майже рік тому. Більше того: мого сина, який закінчив слідчий факультет СБУ Національної юридичної академії, по суті, вижили зі Служби безпеки. Він змушений був звідти піти. Тобто чиниться тиск не лише особисто на мене, а й на мою родину, друзів, людей, які мене оточують.

Знаєте, прості громадяни не дуже довіряють заявам митників... Я впевнений, що багато хто скаже – це вони щось не поділили між собою, тому й ллють бруд одне на одного...

Звичайно, є багато людей у митній службі, яким ця служба, чи взагалі держава Україна потрібна лише для особистого збагачення. Я живу в Чернівцях, і всі добре знають, які в мене “великі статки”, хоча на митній службі понад 20 років.

А зараз справді призначаються на посади в митницях люди, далекі від митної служби, які володіють шаленими статками. Я не розумію – для чого вони сюди взагалі приходять? Виходить, щоб лише збільшити ці статки?

Наприклад, начальником власної безпеки Вадул-Сіретської митниці призначено особу, за якою тягнеться цілий шлейф кримінальних справ по Тернопільській області і яку свого часу вигнали з міліції. Скажіть мені: така людина може відповідати за безпеку? Яку і чию безпеку? Може, за створення контрабандних механізмів?

Митній справі я віддав десятки років не для того, щоб зараз бачити й мовчки ковтати таку наругу.

Зараз на наших очах відбувається прихватизація митної системи. Ні більше, ні менше...

Знаєте, вашу заяву, де ви звертаєтеся зокрема й до фракцій БЮТ у Верховній та обласній радах, можна оцінити як певний політичний трюк напередодні дострокових парламентських виборів. Мовляв, шукаєте собі новий політичний дах. Адже зараз ви депутат обласної ради від БЮТ, так само кілька ваших колег, які очолюють різні підрозділи Вадул-Сіретської митниці, є депутатами районних рад і також перебувають у бютівських фракціях.

По перше, наше звернення було написане тоді, коли ще ніхто не знав – будуть чи не будуть дострокові вибори. Ці наміри в нас визріли не вчора і не за один день, оскільки, як я вже казав, тиск на митницю триває давно.

По-друге, ми не є членами партії і ніколи ними не були, бо це нам заборонено законом. Але складність ситуації полягає в іншому – я як депутат обласної ради не можу захистити себе від свавілля. То як я можу захищати людей?

Ми підтримували БЮТ, у нас були певні ідеали, врешті-решт – вірили у те, що зможемо працювати на користь держави. Якщо ми не доб’ємося цього, то покинемо посади й депутатські крісла.

Але нам не зрозуміло, чому люди, далекі від митної системи, пропрацювавши два місяці, стають почесними митниками України? Коли кожний місяць чіпляють одне одному звання, медалі і зірки, – також цього не розумію. Бо я лампаси отримав у 1995 році, перед цим прослуживши купу років.

Давайте повернемося до ліквідації Вадул-Сіретської митниці. Я маю копію листа першого віце-прем’єр-міністра України Олександра Турчинова на адресу Голови Держмитслужби Валерія Хорошковського, де він вимагає скасування наказу про ліквідацію митниці та, цитую, «припинення тиску на її керівництво». У листі за №14462/0/2-08 від 24 жовтня пан Турчинов, зокрема, зазначає, що «попередній аналіз доповідних записок директора департаменту власної безпеки Бриля К.І. про результати проведення контрольних заходів з метою запобігання можливим спробам переміщення товарів без належного митного контролю в зоні діяльності Вадул-Сіретської митниці в період з 25 березня по 4 квітня, з 4 по 21 квітня та з 14 по 29 серпня 2008 р., надані Держмитслужбою та матеріалів Вадул-Сіретської митниці, свідчить про вибірковість та суб’єктивність перевірок, а висновки щодо наявності суттєвих недоліків у роботі не підтверджені фактами... Також не підтверджені фактами інші звинувачення щодо митного оформлення товарів із зниженням їх митної вартості». Олександр Турчинов також називає висновки директора департаменту власної безпеки Держмитслужби Костянтина Бриля, на підставі яких було ліквідовано Вадул-Сіретську митницю, «некваліфікованими». Вам, пане Миколо, щось відомо про цей лист?

Так, передзвонили знайомі й повідомили. Абсолютно правильний лист. Ну скільки ж можна працювати на брехні? Слава Богу, перший віце-прем’єр розібрався по суті.

До речі, на останній колегії в Києві, яка відбулася 21 жовтня, ми зрозуміли, що в пана Бриля виникли серйозні проблеми з законом. Митники Одеси та Іллічівська його прямо звинуватили в тому, що на кожний морський контейнер він установив власний «митний збір» – 200 доларів. А таких контейнерів щодня – тисячі. Якщо це все порахувати, то за певний період часу це мільйони доларів! У мене виникає логічне запитання: то кому вірять у цій державі? кому вигідно і для чого насправді ліквідували нашу митницю?

До речі, у наказі пана Хорошковського про ліквідацію Вадул-Сіретської митниці йдеться про те, щоб на її основі за два місяці створити регіональну митницю з центром у Чернівцях...

На мій погляд, цей наказ абсолютно неправочинний. По-перше, у ньому порушено ряд законодавчих норм. Так, він не погоджений з нашою профспілковою організацією, оскільки стосується робочих місць співробітників митниці. У наказі дається на ліквідацію митниці два місяці, а треба не менше трьох. По-друге, узагалі «забули», що згідно з указом Президента Чернівецьку область у зв’язку з ліквідацією наслідків липневої стихії оголошено зоною екологічного лиха і, поки діє указ, на заборонено здійснювати різні реорганізації та ліквідації. Є також багато інших моментів, про які поки не хочу говорити. Наскільки є законним цей наказ, думаю, ми розберемося в судовому порядку. Скажу лише, що в Чернівцях власного приміщення державна митна служба не має – усі вони в достроковій оренді. Усі відомчі приміщення розташовані в Вадул-Сіреті. Створення Чернівецької митниці – це колосальна трата державних коштів, а сутність наказу полягає в моїй непокорі протизаконним діям.

Тоді не простіше було б, скажімо, керівництву Держмитслужби просто звільнити вас зі своєї посади?

Та які проблеми? Викличте й скажіть мені про це. Але ж зі мною ніхто взагалі не говорить! Якщо я в чомусь винен, щось не те робив – давайте розберемося, і я піду сам. Натомість іде банальний тиск і переслідування за непокору.

Тобто вам особисто не закидають жодних конкретних звинувачень?

Жодних.

Пане Миколо, ви депутат обласної ради від БЮТ, генерал митної служби, були першим заступником Держмитслужби. Чому б вам особисто не зустрітися з прем’єром зі всіх цих проблем?

А навіщо мені зустрічатися з прем’єром? Щоб грати роль ображеного генерала чи прохача, аби залишили мене в спокої?

Цікаво, чи діє сьогодні програма «Контрабанда – стоп»? Свого часу саме ви були її куратором від Держмитслужби?

У боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил суттєвих зрушень, на мій погляд, не сталося...

Знаєте, якщо держава житиме лише за рахунок митних податків, придушуючи імпортом внутрішнього товаровиробника, нічого доброго в такій країні не буде.

З іншого боку, митниця дає колосальні надходження до бюджету, а митники навіть форми нормальної не мають. Керівників митниць ніхто не слухає і ніхто з ними не рахується. Їм забороняється навіть публічно говорити, бо з Києва на селекторних нарадах погрожують за це «відірвати голови». У таких умовах неможливо нормально працювати.

Вам коли-небудь погрожували?

А як ви думаєте, коли я заявляю про такі речі?

Інтерв’ю взяв Сергій Зарайський, власкор УНІАН у Чернівцях

Від редакції.Це була позиція генерала митної служби Миколи Салагора. Очікуємо, що найближчим часом почуємо аргументи від іншої сторони – керівництва Держмитслужби.