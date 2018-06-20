Чи потрібні Україні гроші МВФ?

Міжнародний валютний фонд виділитьУкраїні кредит у розмірі 16,5 мільярда доларів. За словами глави фонду Домініка Стросс-Кана, кредит надається “для підтримки економічної і фінансової стабільності в країні в умовах світової кризи і падіння цін на метал”. Але гроші дадуть після того, як досягнуту про кредит угоду з керівництвом України схвалить Рада директорів МВФ, а в країні будуть внесені необхідні зміни в банківське законодавство. Відомо, що саме голова уряду Юлія Тимошенко працювала над виділенням кредиту, проте члени “опозиційного уряду”, зокрема Микола Азаров, різко критикували ініціативу позики, прогнозуючи, що якщо Україна виконає вимоги МВФ (кредит видається саме після виконання вимог Фонду), то це призведе до різкого погіршення економічної ситуації. Ми запитали експертів, чи є такою необхідною позика МВФ, яка стане можлива після внесення змін у законодавство. І які наслідки це матиме для економіки країни.

Олександр Пасхавер, економіст:

ВИМОГИ, МВФ РЕАЛІСТИЧНІ, ЯКЩО ДІЯТИ ЕВОЛЮЦІЙНО

Нам дуже корисно мати такі резервні гроші. Програма МВФ Stand-by – це резервні кошти, готовність дати нам кредит тоді, коли буде потрібно. З іншого боку, усе залежить від того, на яких умовах надаються кредити. Умови, до речі, у МВФ стандартні. Хоча якщо їх строго виконувати, то це буде досить жорстко щодо населення.

Тому я думаю, що їх слід використовувати традиційно, але не строго. Там передбачені вимоги щодо зниження державних соціальних видатків, позитивного платіжного балансу, бездефіцитного бюджету. Якщо це все робити різко, то це буде зниження рівня і якості життя населення. А якщо це робити досить розумно, то нічого страшного.

Є антиліберали, котрі вважають дотримання таких рекомендацій МВФ мало не зрадою інтересів народу. Є ті, хто вважає, що через жорстке дотримання рекомендацій МВФ можна потрапити в зону бідності.

І я погоджуюся, що швидке, буквально жорстке дотримання таких вимог зможе викликати негативні явища. Але якщо втілювати рекомендації розумно, еволюційно, поєднуючи їх із заходами стимулювання економіки, то це цілком реалістичні вимоги. У нас є досвід дотримання вимог МВФ.

Такі кредити даються країнам, що розвиваються. Проте деякі зазнайки вважають, що ми вже вийшли з тієї категорії, що ми вже досить розвинені. Але хочу нагадати, що Китай до кінця тримався і вимагав усіх пільг, пов’язаних зі статусом країни, що розвивається. Їм не було від цього соромно.

Я думаю, що нам не слід бути гордовитими, а треба брати все, що можна отримати.

Гроші нам не нав’язують – а дають нам можливість їх узяти.

Валерій Литвицький, голова групи радників НБУ:

ЦЕ ДОБРИЙ СИГНАЛ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Кредит МВФ – це дуже добре. Це добрий сигнал психологічної підтримки. Інвестори знатимутьл, що Україна зможе розраховувати на доступ до кредитних ресурсів, якщо ситуація розвиватиметься несприятливо. Це добрий сигнал і для них.

Ярослав Жаліло, президент Центру антикризових досліджень:

ЦЕ ПІДРИВ ДОВІРИ ДО ДЕРЖАВИ ЯК САМОСТІЙНОГО СУБ’ЄКТА

Я, на жаль, не бачив умов, під якими підписувалась Україна. Але гадаю, що серед вимог МВФ є і ті, яких нам все одно слід дотримуватися, і ті, які можна кваліфіковано критикувати.

Фактично цей кредит означає, що Україна підписується під тим, що вона під диктовку міжнародної економічної організації починає будувати економічну політику. Тобто ми фактично підписуємося під капітуляцією власної економічної політики, під спроможністю самостійно здійснювати таку політику. Тому кредит може означати підвищення стабільності для державних фінансів, для довіри інвесторів щодо платоспроможності держави, але це однозначно – підрив довіри до держави як до самостійного суб’єкта.

Ігор Бураківський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій:

ГРОШІ МВФ КОНЧЕ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ

Гроші МВФ конче потрібні Україні. Ці залучення є найбільш дешевими на світовому ринку. На таких умовах Україна ніде не знайде такої суми.

В Україні зараз спостерігають проблеми з платіжним балансом. Тож краще вже сьогодні мати певний запас стабільності, який формується з грошей МВФ і золотовалютних резервів, аніж не мати таких грошей – якщо, не дай Боже, ситуація різко погіршуватиметься.

Тому домовленість із МВФ – це дуже добре, бо в міру розгортання фінансової кризи кількість звернень до МВФ зростатиме.

Це є добрим сигналом для ринку та міжнародних інвесторів, котрі, незважаючи не фінансову кризу, залишилися в нас, і тих, хто можуть прийти в Україну. Хоча, можливо, не в тих масштабах, як раніше, але сьогодні слід радіти будь-яким коштам, що заходять у країну.

Якщо говорити про вимоги МВФ, то вони стандартні. Насамперед – плаваючий валютний курс (і це правильно, бо виникла ситуація, коли НБУ й уряду важко забезпечувати і боротьбу з інфляцію, і стабільність валютного курсу, тож слід іти на відповідні зміни в монетарній політиці). Друга вимога – бездефіцитний бюджет. Не слід сподіватися на такі абстрактні джерела надходжень, як приватизація і масовані надходження іноземних коштів.

МВФ вимагає чіткого плану – що і як робитиметься в країні, аби забезпечити стабільність окремих секторів банківського сектора. Без банківського сектора будь-яка економіка приречена.

Саме завдяки співпраці з МВФ та Світовим банком в Україні зрозуміли, що таке ринкова економіка і як її треба будувати. Якщо надалі ми не будемо зацікавлені в співпраці з МВФ, то ніщо нам не заважатиме згорнути програму.

Опитувала Маша Міщенко