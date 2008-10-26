МВФ виділить Україні 16-мільярдний кредит

Міжнародний валютний фонд виділить Україні кредит у розмірі 16,5 мільярдів доларів.

Кошти виділяються для підтримки економічної і фінансової стабільності в країні в умовах світової кризи і падіння цін на метал.

Про рішення МВФ повідомив глава фонду Домінік Стросс-Кан, передає Лента.ру з посиланням AFP.

"Програма спрямована на повернення України до економічної стабільності. Керівництво країни має намір вирівняти платіжний баланс і понизити залежність держави від зовнішніх економічних чинників, а також знизити інфляцію", - повідомив Д.СТРОСС-КАН.

Кошти будуть виділені після того, як досягнуту угода з керівництвом України схвалить Рада директорів МВФ, а в країні будуть внесені необхідні зміни в банківське законодавство.