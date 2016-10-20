Росія відмовилась повернути окуповане Дебальцеве під контроль України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи згодна РФ повернути під контроль України цей населений пункт.

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«Що стосується Дебальцевого, то тут ситуація, коли раніше досягнуті домовленості трактуються абсолютно по-іншому. Російська сторона абсолютно не згодна. Це питання абсолютно залишилося за дужками як неузгоджене. Робота з цього питання триватиме на рівні міністрів і помічників», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що Україна наполягає на продовженні розведення військ на Донбасі, і після розведення сил у районах Золотого, Петрівського та Станиці Луганської, ця робота має продовжитися ще в чотирьох місцях, зокрема, має бути проведена демілітаризація Дебальцевого .

"Українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов'язково було присутнє Дебальцеве, як місце, де ми маємо забезпечити демілітаризацію цього району, бо, згідно з меморандумом від 19 вересня і на 12 лютого, - ця територія була під контролем українських військових, і ми вважаємо, що це буде значною мірою сприяти встановленню процесу деескалації, і це буде досить ефективно", - заявлялв Порошенко.

Нагадаємо, у Мінську напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Україна наполягала на поверненні контролю над Дебальцевим Донецької області.