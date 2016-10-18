Україна перед "нормандськими" переговорами вимагає повернути контроль над Дебальцевим

Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками відеоконференції контактної групи за участю представників терористів.

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"Особливо українська сторона звернула увагу на положення Меморандуму від 19 вересня 2014 року, який, серед іншого, передбачає контроль України над Дебальцевим. Зокрема, цим документом передбачено зупинення підрозділів на лінії зіткнення сторін, яке склалася станом на 19 вересня 2014 року, що було порушено з боку ОРДЛО. Також представниками окремих районів Донецької та Луганської областей не виконано пункт, де чітко вказано про заборону на розміщення важких озброєнь і військової техніки в районі населених пунктів Комсомольське, Кумачове, Новоазовськ, Саханка", - заявила прес-секретар Кучми.

Нагадаємо, Порошенко 18 жовтня, перебуваючи з візитом в Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Сторони домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Путіна в переговорах в «нормандському форматі» у Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості рано.