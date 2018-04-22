Чому Президент мовчить про дострокові вибори?

Останнім часом Віктор Ющенко не говорить про проведення дострокових парламентських виборів. Чи Президент уже не хоче виборів, чи вирішив їх відкласти? Чи повинен він дати якісь пояснення громадянам? На який строк Ющенко зупинив дію указу про проведення дострокових виборів? З цими запитаннями ми звернулися до українських політологів.

Вадим Карасьов:

У ЮЩЕНКА “ПРОБЛЕМА ТАЙМУВАННЯ”

Проблема не у відмові від виборів, а у відкладенні кампанії. У зв’язку з тим, що не вдалося відразу наполягти на даті 7 грудня і з тим, що набирає обертів фінансова криза, вибори у першій половині грудня стають нереальними.

Якщо ж оптимальна дата неможлива, то постає питання про відтермінування виборів на невизначений термін. І тут для багатьох, для Президента насамперед, виникає проблема, яку політологи називають “проблемою таймування”, – як вибрати найбільш доцільну дату виборів. Якщо криза в парламенті буде продовжена чи заморожена на певний час, якщо уряд, а також політичний клан не здатний буде мінімізувати наслідки фінансової кризи, – тоді знову постане питання або про відставку уряду й формування нової коаліції, або про призначення дати вибрів.

Дата виборів залишається відкритою, як і питання щодо нинішнього парламенту, уряду й здатності нинішнього політичного класу впоратися з політичною та економічною кризою.

Михайло Погребинський:

ВІН ПРОДОВЖУЄ ХОТІТИ ПОЗБУТИСЯ ТИМОШЕНКО

Президент продовжує хотіти позбутися Тимошенко. Це видно було й по ефіру на Інтері. Та оскільки не сформульовано модель поведінки сил, які готові підтримати Президента на цих виборах (там повний безлад), він вирішив, що боротися за це найближчим часом більше не буде. Крім того, думаю, він ще сподівається, що відповідальність уряду в такий складний момент може додати йому балів у майбутній боротьбі за переобрання на другий термін.

Навряд чи Президент дуже заклопотаний тим, як пояснити свої дії суспільству. Він скаже, що ми займаємося подоланням кризи, мій законопроект прийнятий, уряд працюватиме так, як я йому скажу. Боротися за переобрання можна буде після того, як суспільство переконається, що парламент не працює.

Він неодноразово наголошував, що для нього важливо, аби парламент працював. А оскільки парламент прийняв антикризовий законопроект, то в очах суспільства він працює. Треба щоб пройшов певний час, аби переконати суспільство, що парламент не працює, – тоді він зможе видати указ.

Президент зупинив дію указу про проведення дострокових виборів – безстроково. Він може в будь-який момент видати новий указ. Проте вже очевидно, що вибори не можуть бути призначені в цьому році.

Дмитро Видрін:

РАНІШЕ ВІН МІГ ПРОВЕСТИ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПОЗА ЗАКОНОМ, А ЗАРАЗ НЕ МОЖЕ НАВІТЬ ЗАКОННО

Президент хоче дострокових виборів. Але виникло технічне запитання, і він не хоче ставити себе в незручно становище – коли він виглядає як людина, що не може вирішити навіть дрібні питання. Він доручив комусь (наприклад, Балозі, чи ще комусь) вирішити його і не втручається в процес, щоб не втратити обличчя. Адже він і так багато вже втратив.

Ющенко фактично вже не є Президентом. Якщо жодний указ Президента не виконується, то в країни немає Президента. Раніше він міг провести дострокові вибори поза законом, а зараз навіть не може провести законно. Він втратив авторитет президентського впливу. Мені здається, ми вже втратили свого Президента.

У нас право не працює, тому він може видати указ у будь-який час дня і ночі. Укази можуть видаватися через секунду, через годину...

Андрій Єрмолаєв:

ВІН СХИЛЯЄТЬСЯ ДО ПЕРШОГО КВАРТАЛІ 2009-ГО

Президент хоче, але не може... Як показало протистояння з Тимошенко, Президент виявився в правовому полі безсилим реалізувати своє право на дострокові вибори. У Президента немає необхідних диктаторських повноважень, аби примусити всіх іти на вибори. Він залишається прибічником дострокових виборів, але не ризикує приймати чергові укази, які будуть неефективними, нереалізованими.

Можливі й неформальні вимоги з боку зовнішніх кредиторів щодо стабільності влади на період формування гарантій з виконання зобов’язань. Маю на увазі перебіг переговорів з МВФ, а також тими кредиторами, котрі вимагатимуть від України виконання правових зобов’язань у четвертому кварталі 2008 року та 1–2-му кварталах 2009-го. Усі зовнішні кредитори зацікавлені в тому, щоб не лише банки та корпорації, котрі отримували кредити, а й уряд, від якого залежить стабільність національної економіки, відповідали за тими боргами. Ющенко вимушений з цією реальністю рахуватися.

Місяць тому Президент і його оточення обирали між двома варіантами дострокових виборів: між форсованими виборами в грудні, які були справді складними в технологічному виконанні, та відкладеними на лютий-березень 2009 року. Я думаю, зараз Президент схиляється до проведення виборів у першому кварталі 2009-го.

Така можливість розглядалася й раніше. Проте бажання змінити уряд було дуже великим. За нинішніх обставин, думаю, буде прийнято політичне рішення про відтермінування дострокових виборів, а зараз Президент кожного дня вимагатиме від уряду ефективних дій, демонструватиме свою активність, працюватиме на власний імідж на тлі досить конфліктного і, як на мене, розгубленого уряду Тимошенко. Брак серйозної антикризової програми (те, що схвалено у ВР, є заходами нової фіскальної політики, яку вимушені проводити соціал-популісти в умовах кризи) – дуже серйозний аргумент критики та зниження довіри до уряду Тимошенко. Дострокові вибори будуть просто відкладені, і весь цей час вестимуться іміджеві війни.

Слід уже вивчити манеру поведінки Президента – він нічого не пояснюватиме. Думаю, найближчим часом він акцентуватиме увагу на двох моментах – даватиме позитивні концептуальні месиджі, що демонструватимуть розуміння й наявність певних напрацювань і рішень президентської команди, а також привертатиме увагудо несистемності, неефективності уряду Тимошенко. А пояснювати виборцям він нічого не стане. За нього все це зараз пояснює пані Тимошенко – вона дуже переконливо говорить про те, що зараз вибори непотрібні.

Якщо в найближчі кілька місяців вибори не будуть призначені як дострокові, то ми будемо вимушені обирати між двома тенденціями. Або нас чекає подальший політичний хаос, який наростатиме на тлі непростої економічної ситуації, або розгоратиметься потужна конкуренція двох авторитарних центрів. Суспільство об’єктивно стане свідком і пасивним учасником авторитаризації влади. Свідченням цього є як досить волюнтаристська авторитарна політика нинішнього уряду, так і бажання президентської команди на фоні кризи реабілітувати ідею сильної президентської вертикалі. Це підтверджують заяви експертів, які працюють з Президентом, а також досить “цікава” стаття пана Балоги щодо необхідності сильної президентської руки. Тому вибори, як на мене, – це певний рецепт від “авторитарної холери”.

Правова колізія щодо дострокових виборів зберігається постійно. Вона пов’язана з дискусією про терміни – коли саме парламент втрачає повноваження: чи то з моменту виборів, чи то з моменту присяги депутатів. Ще є дискусія про річний термін – коли Президент втрачає право на призначення дострокових виборів у зв’язку з наступними президентськими виборами.

Але, гадаю, буде знайдено політико-правове рішення, яке може виглядати таким чином: Президент приймає указ у грудні (термін до президентських виборів – більш як рік) яким призначає вибори, враховуючи необхідний термін 60 днів – відповідно, це буде кінець лютого або початок березня. Юристи будуть розподілені на два табори: одні казатимуть, що Президент мав повноваження в грудні, інші акцентуватимуть увагу на даті проведення виборів – за 10 місяців до президентських перегонів. Але в результаті вибори відбудуться.

Опитувала Анна Ященко