Не лише відеодопит у справі Майдану: Янукович завтра вийде до журналістів у Ростові

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, прес-конференція призначена на 25 листопада о 19.00 мск.

«У Ростові-на-Дону відбудеться прес-конференція четвертого президента України Віктора Януковича за підсумками його відеоконференції зі Святошинським районним судом Києва, під час якої він дасть свідчення як свідок у справі про події на Майдані», - йдеться в анонсі.

Зазначається, що Януковича було відсторонено від влади внаслідок «державного перевороту в лютому 2014 року».

Вхід на прес-конференцію за попередньою акредитацією: для російських журналістів - за наявності паспорта та редакційного посвідчення, для іноземних журналістів - за наявності паспорта та акредитаційного посвідчення МЗС РФ.

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Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу стосовно п'яти екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

У липні суд розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.

Початок допиту Януковича заплановано на 13.00 за київським часом 25 листопада.

Прокурор у справі екс-«беркутівців» Олексій Донськой не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича.

У свою чергу адвокат екс-президента Віталій Сердюк підтвердив участь Януковича у допиті в режимі відеозв'язку і закликав забезпечити надійний відеозв'язок між Святошинським райсудом Києва і Ростовським обласним судом для допиту екс-президента.

Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова висловила сумнів в тому, що в Святошинському райсуді відбудеться запланований на 25 листопада допит Януковича у режимі відеозв'язку.