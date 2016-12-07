До ГПУ не надходило від Іспанії повідомлення про розшук Фірташа

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Української правди.

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"Інформуємо, що за наявними відомостями ГПУ від Антикорупційної прокуратури Іспанії повідомлення про оголошення у розшук Дмитра Фірташа не надходило", - сказано у відповіді.

У МВС журналістам видання сказали, що якщо правоохоронні органи і надають таку інформацію, то це має відбуватися по лінії ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними DW, Іспанія оголосила в міжнародний розшук українського мільярдера Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.