Чи буде коаліція між Тимошенко і Януковичем?

Сьогодні депутат від БЮТ Валерій Писаренко заявив, що БЮТ готова до створення коаліції з Партією регіонів. А вранці в кулуарах Верховної Ради навіть ходили чутки (ми схильні вважати, що їх розпускали навмисне), що Янукович вже начебто погодився на крісло спікера. УНІАН з’ясовував на експертному рівні, чи можливий союз між Тимошенко і Януковичем.

Дмитро Видрін:

ЯНУКОВИЧ НЕ УЯВЛЯЄ СЕБЕ СПІКЕРОМ

Гадаю, імовірність союзу БЮТ і Партії регіонів 50% на 50%. Я знаю людей у “Регіонах”, які ніколи не підуть на союз з БЮТ, так само знаю багатьох у БЮТ, які ніколи не підуть на союз з ПР. Мені важко уявити, що треба зробити з цими людьми, аби вони погодилися на такий союз.

Я не уявляю собі Януковича спікером. І не тільки я. Янукович також не уявляє себе спікером. Може йтися про те, аби хтось від Януковича став спікером. Але не сам Янукович. Він відчуває – щоб стати спікером, треба принаймні рік, а то й два. А цей рік він виглядатиме дуже кумедно на цій посаді, бо ця посада потребує великих акторських даних, які треба напрацювати і яких зараз немає в Януковича.

Хоча в нашій країні може бути все.

Вадим Карасьов:

ЯКЩО МОСКВА НАТИСНУЛА НА ЯНУКОВИЧА, ТО ШАНСІВ НА ТАКИЙ АЛЬЯНС ПОБІЛЬШАЛО

Такий союз імовірний, але неможливий чи можливий, але неймовірний. Ось таким каламбуром я міг би охарактеризувати постійні залицяння БЮТ до Партії регіонів.

Якщо говорити серйозно, то в чому сенс для Партії регіонів у союзі з БЮТ?

Перше, дати можливість створити нову коаліцію, переформатувати уряд, дати можливість працювати парламентові й іти прямим ходом разом з конституційною більшістю до парламентсько-прем’єрської республіки. Але чи є посада спікера тим політичним розміром, який влаштовує Віктора Януковича?!

По-друге, навіщо ПР іти в коаліцію і коаліційний уряд з БЮТ і з прем’єром Тимошенко? Що це дає? Якщо першим заступником буде Микола Азаров, то він матиме всі важелі впливу на економічну політику. Чи віддасть йому бюджет і державні фінанси Юлія Тимошенко?

Така коаліція можлива тільки в одному випадку. Перебуваючи в Москві на з’їзді Єдиної Росії і після цього зустрічаючись з Путіним, український екс-прем’єр, лідер Партії регіонів дав таку обіцянку кремлівському керівництву, яке зацікавилося саме в такій коаліції – аби вивести з активної політичної гри Президента Ющенка. Але чи зацікавлена в такому антиющенківському пакті з БЮТ Партія регіонів?

Чутки чутками, а політичний розпорядок буде дещо іншим. Скоріш за все Партія регіонів більше зацікавлена в тому, аби був обраний спікером Іван Плющ, а потім почнеться інший раунд політичної гри: або новими виборами, або переформатуванням Кабміну, або відставкою Юлії Тимошенко. Варіантів політичної гри з обранням спікером Плюща в Партії регіонів набагато більше і вони набагато кращі, аніж антиющенківський пакт з БЮТ. Але якщо Москва справді натиснула на Януковича, якщо Москва справді зацікавлена, аби був такий пакт між Тимошенко і Януковичем, тоді шанси на таку коаліцію дещо більші.

Володимир Фесенко:

БІЗНЕС ПОСПІШАЄ ОТРИМАТИ ПРЕФЕРЕНЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

Якщо оцінювати у відсотках, то 60% на 40% на користь того, що цей союз може відбутися.

Сформувати такий союз уже було мінімум дві спроби. Вони закінчилися невдачею. В останню мить “регіонали” передумали. Такий ризик існує і нині. Крім того, є багато питань, щодо яких треба домовитися, знайти компроміс. Це передусім питання кадрові. Кажуть Тимошенко залишається прем’єром, Янукович стає спікером ВР або ним стає представник Партії регіонів. Звичайно, “регіонали” отримують місця в уряді.

Бажання отримати певні економічні преференції для своїх бізнес-угрупувань в умовах економічної кризи дуже великі.

Якби було бажання підтримати Плюща на посаду спікера, то вже сьогодні голосували б... Дуже схоже на те, що в ПР вирішили: краще створити коаліцію та отримати доступ до виконавчої влади, мало мати узгоджену кандидатуру спікера. По-друге, вони бачать ситуацію в НУ–НС. Там, можливо, бракує необхідної кількості голосів, які б разом з ПР забезпечили голосування за Плюща. Тому більш вигідним і реалістичним вважають варіант коаліційної домовленості з БЮТ.

Чому не відбулася коаліція між БЮТ і ПР у вересні? Через те, що не поділили посаду прем’єр-міністра. “Регіонали” все ж таки хотіли отримати цю посаду, дістати повний контроль над урядом.

Але зараз ситуація зовсім інша. Можливо, “регіонали” розмірковують таким чином: не варто брати головну відповідальність за уряд, претендувати на посаду прем’єра, хай у цій ролі залишається Тимошенко, а ми отримаємо доступ до влади. Янукович отримує статусну посаду. Це знов поверне його в активне політичне життя, приверне увагу до його персони, додасть рейтингу, який переживає певну стагнацію, як і рейтинг Партії регіонів. Падіння рейтингів як БЮТ так і ПР – це ще одна причина, чому вони вирішили шукати коаліційного компромісу.

Андрій Єрмолаєв:

ЯКЩО НЕ БУДЕ ШИРОКОЇ КОАЛІЦІЇ, ТО БЮТ ОБ’ЄДНАЄТЬСЯ З ПР

Шанс на такий союз є.

Наскільки мені відомо, ішли консультації за участю і “регіоналів”, і президентської команди, і Блоку Литвина щодо створення широкої коаліції. Якби переговори завершилися справді продуктивно, то навіть частина бютівців могла б підтримати широку коаліцію. Але, як завжди буває в українські політиці, непослідовність учасників призвела до того, що знову ідея широкої коаліції зависла в повітрі.

Альтернативний варіант – компроміс між ПР та БЮТ. Далеко не всі “регіонали” і далеко не всі бютівці впевнені, що така коаліція буде дієздатною. Одна справа – задекларувати її появу та розподілити посади. Інша справа – забезпечити функціонування. Адже тут є конфлікт амбіцій, інтересів. Я вже не кажу про різні позиції.

Я б зробив таке припущення: якщо в найближчі дні Віктор Ющенко не знайде ключ до повернення до теми широкої коаліції, не візьме на себе роль організатора такої технічної більшості й не буде гарантом виконання зобов’язань, то ми можемо мати альтернативу – альянс ПР і БЮТ. Може бути “український варіант” компромісу: коаліція не з’явитися юридично, але відбудеться обмін гарантіями щодо технічної більшості. Це дасть змогу проголосувати за керівництво ВР і за суттєві зміни в складі Кабміну. Якщо зберігається посада за пані Тимошенко, якщо не створюється юридична коаліція, то немає потреби вносити кандидатуру прем’єра, може відбутися ротація окремих урядових блоків без зміни прем’єра.

У цій грі в підсумку може виграти сама Тимошенко. Для неї на сьогодні є очевидним, що без професійної команди урядовців (а такої команди в пані Тимошенко немає), без достатньої стабільної політичної підтримки (а такої політичної підтримки в політичному класі пані Тимошенко не має), вона не обійдеться. Для неї важливо витримати атаку Ющенка, зібратися з силами і йти форсовано на можливі дострокові вибори.

У великого бізнесу, незалежно від кольору, є потреба в ефективній владі. В умовах, коли Президент не може організувати процес, переговори починаються в стінах парламенту.

Щодо кандидатур і призначень... Це все поки що чутки. І бютівці, і “регіонали”, і литвинці розуміють, що ця ситуація перехідна і ризики від втрат можуть бути дуже великі, тому я схильний вважати: хто б з ким не домовився, ми матимемо і технічну більшість, і технічне керівництво. Є два різні варіанти. Перший – великий компроміс і антикризовий склад уряду. Другий – збереження посади за Тимошенко, коротка дистанція, загострення політичної боротьби.

Опитувала Анна Ященко