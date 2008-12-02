БЮТ готовий створити коаліцію з Партією регіонів

Фракція Блоку Юлії Тимошенко готова до створення коаліції з фракцією Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, на сьогодні для БЮТ важливо сформувати у Верховній Раді коаліцію у складі як мінімум 300 народних депутатів.

«Це ні для кого не секрет, що БЮТ пропонує і Партії регіонів, й іншим політичним силам зробити одну єдину коаліцію. Не є злочином те, що в період кризи ми намагаємося залучити всі політичні сили до єднання», - сказав він.

При цьому В.ПИСАРЕНКО додав, що БЮТ «готовий до коаліції, в тому числі з Партією регіонів».