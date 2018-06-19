Чи зможе Президент зупинити єднання БЮТ та ПР?

Створення парламентської більшості у складі Партії регіонів та БЮТ здається вже невідворотнім всім, окрім Президента.

Віктор Ющенко сказав, що він не допустить створення нової парламентської більшості, яка хоче піддати ревізії Конституцію. Пізніше з’явилась інформація, що у Президента на столі лежить Указ із відкритою датою виборів. Чи є указ про дострокові вибори достатнім важелем, щоб зупинити створення нової більшості? Що зміниться із появою нового указу про дочасні вибори та нової дати голосування, адже проводити питання фінансування виборчої кампанії у парламенті нікому?.. Як провести кампанію за відсутності фінансування та за незгоди найбільших представників великого капіталу, зосереджених у майбутній коаліції? Чи програв Президент битву за коаліцію? Якщо так, чи розуміє це глава держави? Ці запитання ми поставили експертам та політикам.

Леонід Кравчук, екс-Президент України:

ПІД ЧАС КРИЗИ ВХОДИТИ У ВИБОРИ - ЦЕ КИДАТИ УКРАЇНУ В ЯМУ

В українській дійсності відбуваються такі речі, до яких застосувати слово "логіка" неможливо. Президент видав указ про дочасні вибори, потім його призупинив. Вже тривалий час вибори як такі зняті з порядку денного, у тому числі і самим Президентом.

І сам Президент і голова його Секретаріату казали, що вже не до виборів. Але Президент відчув, що таки складається коаліція, яка може створити конституційну більшість, то він робить упереджувальні кроки, новий указ. Правові підстави для проведення виборів є. Економічної доцільності нема, бо Україну криза вдарила сильніше, ніж інші країни. Під час кризи входити у вибори - це кидати Україну у яму. Якими би не були результати опитувань, 80 відсотків народу - проти їх проведення. Вони не пройдуть, бо цього не хочуть ані БЮТ, ані Регіони. Ще півмісяця тому Президент у бажанні провести вибори міг розраховувати на Регіони. Тепер не може. Три основні фракції: КПУ, Партія Регіонів та Литвин, які представляють переважну більшість людей, - проти дочасних виборів. І я не уявляю, як можна, нехтуючи волею людей, нехтуючи відсутністю фінансування, кризою провести вибори. Це неможливо. І така досвідчена і не дурна по суті людина, як Президент, не може не розуміти цього. Не може не бачити, що відбувається у країні. Просто на щось сподівається. На що? Рейтинг Президента ви знаєте... навіть незручно казати. Рейтинг Нашої України - також. Помножте рейтинг на рейтинг... З такою сумою йти на вибори - це дуже серйозно програти.

Якби люди побачили, що Президент очолив боротьбу з кризою, вони б його оцінили. А у ситуації, коли Президент йде на вибори, бо його переконує у тому оточення, люди такого не прощають.

Олександр Барабаш, юрист:

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗПУСКУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

Я гадаю, що правові підстави для розпуску Верховної Ради зберігаються. Підкреслюю: правові, а не морально-політичні. І якщо вже після видання указу коаліція буде створена, то це морально-політичний вибір Президента - скасувати свій указ чи ні.

А щодо фінансування виборів, то у правовому полі без рішення Верховної Ради неможливо нічого зробити. Якщо парламент не прийме Бюджет, то гальмується рішення не лише виборів, але й інших важливих фінансово-економічних питань. Вибори провести без згоди політикуму неможливо. Навіть якщо Президент прийме вольове “чапаєвське” рішення провести вибори, то в учасників виборів мільйон правових та політичних зачіпок саботувати проведення кампанії. (Починаючи від роботи ЦВК, місцевих комісій, можуть зірвати виготовлення бюлетенів і таке інше). Без законного рішення про фінансування - вибори неможливі. А коли нема консенсусу політсил, нема закону про фінансування, за нинішнього конфронтаційного стану провести вибори абсолютно нереально.

Мені здається, що радники не до кінця розкривають Президенту політичну та правову "підноготну" проведення виборів. Я думаю, що йому не до кінця пояснюють, що видання одного указу недостатньо, щоб провести вибори.

Микола Полудьонний, екс-радник Президента України з правових питань:

ЯКІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРЕЗИДЕНТА - НА ДУЖЕ НИЗЬКОМУ РІВНІ

Правові підстави для розпуску парламенту існують. Але з фінансуванням виборів нічого не змінилося. Вносити зміни до закону про Бюджет, щоб провести фінансування, немає кому. А провести їх без відповідного рядка у Бюджеті також неможливо. То я не знаю, що мав на увазі Президент, коли казав, що не допустить створення коаліції. Закон про вибори каже, що вибори фінансуються виключно за рахунок Держбюджету. Більше того, кошти плануються окремим рядком. А коли мова йде про ймовірність виділити гроші для ЦВК прямо з Нацбанку, то я думаю, що ЦВК на це не піде. Це як? Щоб ЦВК взяв займ у НБУ? Але НБУ дає займи тільки банкам, він не може кредитувати організації, у тому числі державні. Можна уявити, що ЦВК бере запозичення у державному банку. Але бюджетним розписом ЦВК таке не передбачено, бо це ж видатки. Про це можуть говорити люди, які гадають, що бюджетним законодавством можна знехтувати.

Ну, не обійти Верховну Раду у питанні фінансування виборів, - я у цьому переконаний. І що у Президента за можливості зупинити коаліцію, я не знаю. Я вважаю, що якість консультацій Президента щодо цього питання на дуже низькому рівні.

Ярослав Кендзьор, народний депутат України:

У ПРЕЗИДЕНТА ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВАЖЕЛІ ТА РЕСУРСИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ ПЛАНУ “СЛАВНИХ РЕЖИСЕРІВ” З БЮТ ТА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ...

Я не думаю, що Президент думає про дочасні вибори. Я точно не знаю, чи є указ Президента щодо нової дати виборів. Але розумію, що при сьогоднішньому парламенті, видаючи указ, Президент нарветься на ті самі перепони. Виділення грошей для кампанії залишається проблемою. Але щоби запобігти політичній диверсії, яку готують і мають намір зробити БЮТ та Регіони, повністю переписати Конституцію, щоби Президент обирався у парламенті, щоби поділити владу українську надвоє, то Президент має право звернутися до українського народу. Чи годитимуться виборці на такий варіант для України? Всенародний референдум – один із важелів Президента. Наскільки я орієнтуюся, то на загал по Україні, питання щодо доцільності президентської форми правління, винесене ним референдум, отримало б підтримку. Мені здається, що Юлія Володимирівна та Віктор Федорович не зовсім обґрунтовано тішать себе тим, що у них буде триста голосів, конституційна більшість для такої зміни Основного закону. І частина депутатів з фракції Регіонів, і частина БЮТ не будуть погоджуватися з таким варіантом перекроювання Конституції. Тільки понад тридцять депутатів БЮТу не погодяться на таку ревізію. Тож у Президента залишаються важелі та ресурси для скасування плану “славних режисерів” з БЮТ та Партії Регіонів.

Опитувала Маша Міщенко