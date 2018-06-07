Литвин випромінює щастя, ПР – у прострації, НУ–НС, як завжди, розкололася

Дві найпопулярніші в парламентських кулуарах теми: скільки коштувало демократам голосування комуністів і чи розумів Президент, що все так і станеться?..

Виявляється, країні таки потрібний Литвин. Принаймні, 244 депутати, включно з комуністами, проголосували за його обрання спікером Верховної Ради. Через десять хвилин після голосування новообраний спікер оголосив про створення демократичної коаліції у складі БЮТ, Блоку Литвина і НУ–НС.

І все. Ні тобі угод, ні тривалого торгу навколо міністерств, ні дебатів щодо виборів, ревізії Конституції та інших навколозаконодавчих подробиць. Дві найпопулярніші в парламентських кулуарах теми: скільки коштувало демократам голосування комуністів (котрі, як жартував один мій колега, хоч і небезкоштовно, але врятували країну) і чи розумів Президент, вирушаючи до Литви, що все так і станеться? Чи знав він про те, що відновлення демкоаліції - справа вирішена? До речі, народні депутати – нашоукраїнці відповідали на це питання по-різному. Одні казали, Президент ні до чого: фракція сама вирішила, що буде демкоаліція, і це взагалі не його справа, інші - що, звісно, Президент в курсі, але махнув рукою і мовчки вибрав з двох лих (стовідсотково кремлівської коаліції ПР–БЮТ проти напівкремлівської БЮТ – НУ–НС – Блок Литвина) менше. Треті стверджували, що це все «кидалово», Президент не був у курсі.

Нагадаємо події останніх тижнів. У середині листопада Верховна Рада, мотивуючи це різними причинами, відправила у відставку спікера Арсенія Яценюка. Весь цей час в парламенті точилися переговори про переформатування коаліції і про обрання нового спікера. За цей час спливали різні силуети претендентів на спікерство. Називали прізвище Івана Плюща, який нібито міг привести «Нашу Україну» в коаліційні обійми Партії регіонів. Чулося прізвище Володимира Литвина, якому БЮТ обіцяв усе, якщо його партія вступить в коаліцію, і якому Президент теж обіцяв все, якщо він продавить рішення про фінансування дострокових виборів. Але Володимир Михайлович не міг давати дві взаємовиключні обіцянки. Тож знову почали домовлятися БЮТ і Партія регіонів. Громадськість практично переконали, що буде створена коаліція БЮТ і ПР і що це не так вже страшно. Президент вже практично пообіцяв провести референдум, якщо ці партії захочуть внести зміни до Конституції і перетворити Україну на парламентську республіку.

Учора Віктор Андрійович зустрічався з фракцією «Нашої України» – Народної самооборони. Ми про це писали : «Учора увечері під час зустрічі депутатів від Народної самооборони з Президентом України ми побачили повне несприйняття ідеї створити коаліцію у складі НУ–НС, БЮТ, Блоку Литвина з боку Віктора Ющенка. Він нам пропонував створити коаліцію – але тільки не з БЮТ», – розповів самооборонець Олесь Доній. Якщо Доній каже правду, то НУ–НС просто посамовольничала. І їх можна зрозуміти. Нагадаємо, що пару тижнів тому відбувся перший етап з`їзду «Нашої України». На ньому В`ячеслава Кириленка на посаді голови партії мав змінити Віктор Ющенко. Але потім перший етап з`їзду закрили. Отже: незрозуміло, хто очолює партію, незрозуміло, чого партія хоче. А якщо партія хоче, як і Президент виборів, то незрозуміло навіщо.

«Наша Україна» нагадує сестру Ганну з казки «Про калинову сопілку» Оксани Забужко. Пам`ятаєте, з яким настроєм Ганна вийшла до Марка, коли той прийшов свататись удруге? (Вперше Ганна відмовила). Красуня Ганна дозріла: мовляв, виріши сам Марк за мене, візьмеш – піду. Потім виявилось, що Марк удруге прийшов свататися до її молодшої сестри, але це неважливо, Ганна була в принципі готова. Виглядає так, що і «Наша Україна» (вже не кажу про Народну самооборону – ті давно готові) дозріла. Але цій - президентській за історією і майже очолюваній Президентом - партії наразі складно отак вчинити бунт на кораблі. Їм, звісно, не потрібні вибори і їм, як нормальній політичній партії, потрібна влада, їм набрид Балога, але так не послухатися Президента якось ніяково. Напевне, тому вони не голосували за спікера.

Окрім самооборонців, тільки четверо депутатів, які вважаються людьми Президента, натискали кнопку «за». Напевно, тому і відмовлялися сьогодні нашоукраїнці від інтерв`ю, водночас щось бурхливо обговорюючи в гардеробі. Вони взагалі не давали оцінок, ймовірно, не вирішивши для себе, чи приймуть вони демкоаліцію, створену фактично без їх публічної участі. А можливо, вони добре пам`ятають долю сестри Ганни, божевільної «непорожньої дівки», яка вбила рідну сестру.

– А ви вірите в життєздатність нової коаліції? – спробувала я запитати у нашоукраїнця Ярослава Кендзьора. Він не відповів, тільки махнув рукою.

– Іване Григоровичу, – звернулися журналісти до лідера фракції БЮТ Івана Кириленка, – Зварич був дуже засмучений, коли вийшов із залу. Як вам працюватиметься?

– Зварич засмучений? Та ви що? А я побачив в його очах оптимізм і надію на співпрацю? – відповідав бютівський Кириленко в характерній для його сили манері (заперечувати очевидне).

Не знаю, як це все переживе Партія регіонів. Вони знімали Яценюка, вони - ділові, загалом, люди - стільки часу витратили на переговори, і маєш такий облом. Цікаво все-таки, чому не реалізувалися їх домовленості з БЮТ?

– Олександре Сергійовичу, ви не шкодуєте, що Яценюка зняли? Не задля ж Литвина ви так старалися? – цікавлюсь у спікера «Регіонів» Олександра Єфремова.

– Ні, адже ми його за протиправні дії зняли, – ухилився той.

Найщасливіший, звичайно, Володимир Литвин. Принаймні, сьогодні. Він аж світився на брифінгу. Адже як приємно обіцяти журналістам, що не буде дострокових виборів і що ревізії Конституції теж не буде (принаймні, до президентських виборів), прем`єра ніхто не мінятиме і все буде в парламенті та країні добре. На обережне питання, чи знайдуться голоси для вже оголошеної ним парламентської більшості, адже навіть для його обрання знадобилися голоси комуністів, Володимир Михайлович відповів: голоси для коаліції є, адже більшість створюють фракції – а рішення фракції НУ – НС прийняте. І коаліційна угода незабаром буде.

Як тут не згадати зауваження політолога Дмитра Видріна про те, що Головою Верховної Ради стане той, хто цього більше за всіх хоче.

– А Президент не розсердиться, що вас обрали без його відома? – допитувалися журналісти.

– Спікера обирає не Президент, – відповів новообраний спікер.

– А Балога кров не питиме? – цікавилися ми.

– Кров буває різна. А якщо є погана кров, то хай п`є, тільки користь парламентському організму, – знайшовся Литвин.

І хоча прес-служба «Нашої України» і поширила заяву, що вони не підписували текст коаліційної угоди, що його підписав перший заступник лідера фракції Борис Тарасюк, а обговорять його на фракційному засіданні завтра, але це пролунало якось мляво. Президент поки що мовчить, а голова його канцелярії Віктор Балога у відпустці. Ну і правильно, треба ж колись відпочивати від праці праведної.

Маша Міщенко