Доній: Ющенко категорично не сприймає коаліцію НУ-НС, БЮТ та БЛ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично не сприймає варіант коаліції у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція НУ-НС) сьогодні на засіданні круглого столу.

«Учора ввечері під час зустрічі депутатів від «Народної самооборони» з Президентом України ми побачили повне несприйняття ідеї створити коаліцію у складі НУ-НС, БЮТ, Блоку Литвина з боку Віктора ЮЩЕНКА. Він нам пропонував створити коаліцію – але лише не з БЮТ», - сказав О.ДОНІЙ.

Він також зазначив, що Президент не назвав конкретного партнера по коаліції, але мав на увазі Партію регіонів, адже створити парламентську більшість НУ-НС і комуністів неможливо.

«Я також по деяких питаннях був просто вражений. Такої некоректної поведінки з боку Президента я особисто не очікував. Зараз я не впевнений, що зможу приходити на наступні зустрічі до В.ЮЩЕНКА», - сказав О.ДОНІЙ.

Він назвав поведінку Президента «негідною». «Я не побачив адекватності в оцінках, сприйнятті і стосунках між вищим чиновником і, навіть не депутатом, а звичайним громадянином. Такого ставлення я не дозволю на будь-якому рівні, що довелося вчора пояснювати і Президенту України», - констатував О.ДОНІЙ.

Говорячи про позицію «Народної самооборони», О.ДОНІЙ зазначив, що ця депутатська група не голосуватиме також і за підтримку кандидатури Івана ПЛЮЩА на посаду спікера.

За словами народного депутата, сьогодні, коли стало відомо, що було зібрано 35 підписів депутатів від НУ-НС на підтримку коаліції у складі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина, раптово змінилась ситуація: до переговорного процесу щодо цього виявила бажання приєднатися і пропрезидентська частина фракції НУ-НС.

«І тому зараз я не впевнений, чи це зроблено щиро або з метою дискредитації завалу і затягування процесу створення коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина», - зауважив О.ДОНІЙ.