Військова прокуратура в 2016 році передала до суду 285 актів у справах про корупцію - Матіос
Слідчі військової прокуратури України у 2016 році направили до суду 285 обвинувальних актів щодо 329 осіб в рамках проваджень про корупцію.
Про це повідомив в Facebook головний військової прокурор Анатолій Матіос.
"Всіма слідчими військової прокуратури (144 військових слідчого – не плутати з 500 детективами НАБУ), крім інших більш 3 тис. розслідуваних і направлених до суду виробництв, за весь 2016 до суду направлено 285 обвинувальних актів по факту отримання або надання неправомірної вигоди щодо 329 осіб", – написав Матіос.
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За його словами, в 2016 році суди винесли 131 обвинувальний вирок у рамках проваджень про корупцію, в результаті чого засуджено 135 осіб.
Нагадаємо, напередодні помічник-консультант одного з нардепів коаліції був затриманий за вимагання хабара в 140 тис. грн.